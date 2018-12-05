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      Кличко требует прекратить скандальное строительство на Осокорках до согласования с общиной

      41 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / kiev.klichko.org

      Точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить Градостроительный совет. До того, как она примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно.

      Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями застройщика, общественными активистами и руководителями профильных департаментов КГГА.

      "Ключевой вопрос – если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, сады, школы – все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать как будет выглядеть район после застройки. И главное – мы должны прежде всего учитывать интересы общества ", – заявил Кличко.

      Застройщик апеллирует тем, что имеет документы, разрешающие строительство. Но мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов.

      "Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, – отметил Кличко. – Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но, без согласия общины мы не можем продолжать строительство", – подчеркнул мэр.

      Он призвал все стороны соблюдать законы и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию для получения сомнительных политических дивидендов.

      Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания-застройщик "Контактбудсервис" должна городскому бюджету 65 миллионов гривен за аренду земли. А освоение участка должны были начать еще до 2008 года.

      Теги: Новости Киева Рынок недвижимости Скандальные застройки КГГА Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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