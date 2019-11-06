Кличко уволил Олега Скрипку с должности советника
Мэр Киева Виталий Кличко уволил шестерых своих советников, работавших на общественных началах. Под удар попали лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка и режиссер и куратор проекта Art United Us Гео Лерос.
Как говорится в распоряжениях киевского городского головы №932 и №934 от 1 ноября, Кличко от исполнения обязанностей советников освободил:
- Карла Волоха – занимался вопросами предотвращения и выявления коррупции,
- Лесю Дутку – вопросами взаимодействия с депутатским корпусом,
- Николая Колесника – вопросами взаимодействия с землячествами,
- Олега Скрипку – вопросами кульутуры,
- Андрея Черевко – вопросами жилищно-коммунального хозяйства,
- Лео Героса – вопросами воплощения культурно-художественных арт-проектов.
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Добавим, что Лерос сейчас является внештатным советником президента Владимира Зеленского.
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