Кличко уволил Олега Скрипку с должности советника

Мэр Киева Виталий Кличко уволил шестерых своих советников, работавших на общественных началах. Под удар попали лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка и режиссер и куратор проекта Art United Us Гео Лерос.

Как говорится в распоряжениях киевского городского головы №932 и №934 от 1 ноября, Кличко от исполнения обязанностей советников освободил: Карла Волоха – занимался вопросами предотвращения и выявления коррупции,

– занимался вопросами предотвращения и выявления коррупции, Лесю Дутку – вопросами взаимодействия с депутатским корпусом,

– вопросами взаимодействия с депутатским корпусом, Николая Колесника – вопросами взаимодействия с землячествами,

– вопросами взаимодействия с землячествами, Олега Скрипку – вопросами кульутуры,

– вопросами кульутуры, Андрея Черевко – вопросами жилищно-коммунального хозяйства,

– вопросами жилищно-коммунального хозяйства, Лео Героса – вопросами воплощения культурно-художественных арт-проектов. Интересно! Выборы мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне сегодня​ Добавим, что Лерос сейчас является внештатным советником президента Владимира Зеленского.