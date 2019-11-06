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      Кличко уволил Олега Скрипку с должности советника

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      Кличко уволил Олега Скрипку и пять советников ▷ фамилии советников
      Олег Скрипка / Фото из открытых источников

      Мэр Киева Виталий Кличко уволил шестерых своих советников, работавших на общественных началах. Под удар попали лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка и режиссер и куратор проекта Art United Us Гео Лерос.

      Как говорится в распоряжениях киевского городского головы №932 и №934 от 1 ноября, Кличко от исполнения обязанностей советников освободил:

      • Карла Волоха – занимался вопросами предотвращения и выявления коррупции,
      • Лесю Дутку – вопросами взаимодействия с депутатским корпусом,
      • Николая Колесника – вопросами взаимодействия с землячествами,
      • Олега Скрипку – вопросами кульутуры,
      • Андрея Черевко – вопросами жилищно-коммунального хозяйства,
      • Лео Героса – вопросами воплощения культурно-художественных арт-проектов.

      Интересно! Выборы мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне сегодня​

      Добавим, что Лерос сейчас является внештатным советником президента Владимира Зеленского.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики КГГА Олег Скрипка Виталий Кличко Новости Киева
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