Кличко уволил своего заместителя Спасибко, который отказывался уходить с поста

Председатель Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Спасибко с должности заместителя председателя КГГА.

Кличко также поручил КГГА выплатить Александру Спасибко компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом говорится в распоряжении от 3 декабря на сайте КГГА.

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Что известно о конфликте Кличко со своими заместителями

23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей – Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Последний в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.

Кличко попросил их написать заявления об увольнении. Давтян сказал, что вопреки просьбе Кличко не будет писать заявление. Спасибко также не послушался мэра.

24 сентября он отметил, что не хочет быть человеком, "на которого возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал.