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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Кличко уволил своего заместителя Спасибко, который отказывался уходить с поста

      32 Читати новину українською
      Александр Спасибко / kyivcity.gov.ua

      Председатель Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Спасибко с должности заместителя председателя КГГА.

      Кличко также поручил КГГА выплатить Александру Спасибко компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом говорится в распоряжении от 3 декабря на сайте КГГА.

      К теме: Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?

      Что известно о конфликте Кличко со своими заместителями

      23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей – Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Последний в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры.

      Кличко попросил их написать заявления об увольнении. Давтян сказал, что вопреки просьбе Кличко не будет писать заявление. Спасибко также не послушался мэра.

      24 сентября он отметил, что не хочет быть человеком, "на которого возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко КГГА Новости Киева
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