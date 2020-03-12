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      Кличко уже победил: Готовить СН к выборам в Киеве будет кум Ермака – скандальный депутат Тищенко

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      В Зеленского отдали выборы в Киеве на откуп скандальному Ресторатору Тищенко.

      В четверг, 12 марта в Офисе президента Украины состоялась встреча с киевскими мажоритарщиками от Слуги Народа.

      На встрече нардепов поставили в известность, что отныне руководителем киевского штаба, отвечающего за подготовку к местным выборам в столице, будет скандально известный ресторатор Николай Тищенко. Как известно, ранее предполагалось, что ответственным за подготовку “Слуги народа” к выборам в Киеве будет первый замглавы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

      Назначение ресторатора Николай Тищенко руководителем киевского штаба связывают с влиянием главы ОПУ Андрея Ермака, которое укрепилось после газовых переговоров и обмена пленными. Как известно, Николай Тищенко приходится Андрею Ермаку кумом (новый глава ОП является крестным отцом Даниила, старшего сына нардепа).

      Сам Николай Тищенко известен своим криминальным прошлым (в определенных кругах за ним закрепилось прозвище Коля Оболонский) и талантом постоянно попадать в разнообразные медийные скандалы. Которые бьют как по нему, так и по имиджу партии и президента, которых он представляет.

      Сообщается, что новоназначенный глава киевского штаба Слуги народа уже провел ряд сомнительных кадровых решений, сделав замами своих помощников по избирательной кампании в Киеве депутата Киевсовета Аллу Шлапак и экс-главу фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете Дениса Комарницкого, которые известны своей причастностью к разграблению Киева во времена Черновецкого.

      По мнению экспертов, назначение Ермаком своего кума Тищенко на пост главы предвыборного штаба по Киеву от Слуги народа не только бьет по рейтингам самого президента, но и подтверждает подозрения о том, что определенные люди в команде президента отказались от борьбы за Киев и пошли на договоренности с Виталием Кличко. Тот сумел удержаться на должности главы Киевского городской государственной администрации, несмотря на желание бывшего главы ОП Андрея Богдана его убрать, начав с этого общую смену власти в Киеве. Как известно, помог Кличко нынешний руководитель президентского офиса Андрей Ермак, вошедший сейчас в силу.

      Понятно, что не выдвинуть своего кандидата в Киеве слуги народа не могут, однако откровенно слабый кандидат не сможет помешать Кличко выиграть выборы и остаться у власти.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости политики Виталий Кличко Николай Тищенко Слуга народа
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