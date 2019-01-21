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      Кличко в Давосе выступит на дискуссии по расширению сотрудничества между "умными" городами

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / kyivcity.gov.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в швейцарском Давосе 22-25 января.

      Основными темами нынешней встречи, которая соберет около 3 тыс. участников со всего мира, станут: мировая экономика и геополитика, климатический кризис, четвертая волна глобализации, психическое здоровье современного мира, Брекзит и другие. Об этом говорится на сайте партии УДАР.

      Виталий Кличко выступит во время дискуссии "Smart Financing for Smart Cities", посвященной расширению сотрудничества между "умными" городами и использованию альтернативных финансовых инструментов.

      Также Кличко вместе с братом Владимиром примет участие в панельной дискуссии на тему: "Smart City. Smart Sport" в формате Ukrainian House Davos.

      Кроме того, мэр Киева выступит на ланче, который традиционно организует американское издание The Washington Post, и который соберет в этом году самых влиятельных американских и мировых политиков и крупнейших игроков мирового бизнеса.

      Теги: Новости политики Давос Финансы Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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