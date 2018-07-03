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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Кличко: В этом году мы должны отремонтировать как можно больше ключевых магистралей

17 Читати новину українською
Виталий Кличко
Виталий Кличко

В этом году столичная власть поставила перед собой задачу отремонтировать как можно больше ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе.

И постепенно перейти к ремонту маленьких улиц. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции капитального ремонта бульвара Академика Вернадского.

Он отметил, что большую часть работ на запланированных объектах должны завершить в летний период.

Длина участка, которую капитально обновили на бульваре Вернадского, – почти два километра. Общая стоимость строительных работ – более 68 миллионов гривен. При этом, как заявил Кличко, на всех объектах капитального ремонта в столице комплексно обновляется вся прилегающая инфраструктура.

"Эту дорогу построили еще в 1973 году. Ни одного капитального ремонта с того времени здесь не было – 45 лет! На этом участке устроено двухслойное покрытие из полимерасфальтобетона, обустроили новые тротуары, новые бордюры, смотровые колодцы и озелененили прилегающую территорию, – сказал Кличко. – И важно, что дорожная разметка здесь нанесена холодным пластиком. Это в разы увеличивает ее срок эксплуатации", – отметил мэр.

Он также отметил, что недавно начали и капитальный ремонт крупной транспортной магистрали – проспекта Академика Палладина.

"Это даст возможность полностью обновить это направление въезда в город и разгрузить основные магистрали. На Палладина мы отремонтируем почти 5 километров дороги. Там ремонт начался в июне этого года. Срок выполнения работ – 9 месяцев", – подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на проспекте Академика Палладина полностью обновят все полосы движения, капитально отремонтируют путепровод через железную дорогу, обновят сеть дождевой канализации. Будут на проспекте и новые тротуары, и велосипедные дорожки, и новое современное освещение. Также предусмотрено обустройство мест для парковки.

При этом Кличко подчеркнул, что подрядные организации при заключении договора дают гарантию на новую дорогу 5 лет. Если за это время будут выявлены недостатки, подрядчик устраняет их за свой счет. Мэр также напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали 502 километра дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируют отремонтировать в этом году.

Теги: Новости Киева Виталий Кличко КГГА Киеврада
Источник: 24 Канал
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