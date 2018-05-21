Кличко: В конце недели мы откроем обновленный парк Владимирская горка

Мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в сети Facebook обнародовал видео о том, как обновляют парк Владимирская горка. Мэр написал, что сегодня там продолжаются финальные работы.

А открытие запланировано на 25 мая, накануне Дня города Киева, говорится на сайте партии УДАР.

"Друзья! Как и обещали, в конце этой недели откроем обновленный парк Владимирская горка. Там сейчас идут финальные работы. Ежедневно наведываюсь и проверяю. Будет хорошо! И уже на следующих выходных киевляне и гости нашего города смогут оценить обновленную зону отдыха", – написал мэр Киева .

По его словам также кипят работы на Старокиевской горе. Там впоследствии будет открыта новая лестница от Пейзажной аллеи до урочища Гончары-Кожемяки.

"На Пейзажке также происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. И уже вскоре это будет современная и более комфортная зона отдыха в историческом центре столицы. Киев меняется! И спасибо всем, кто помогает и болеет за наш город!", – отметил Виталий Кличко .