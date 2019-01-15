Кличко великий претендент, – промоутер сделал заявление о возвращении Владимира

Британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) поделился своими мыслями относительно слухов о возвращении украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко на ринг. Хирн заявил, что Кличко не сразится с Дилианом Уайтом, о чем ранее писали.

Хирн заявил, что 13 апреля – дата, на которую он зарезервировал лондонский стадион "Уэмбли" для боя, на 75% будет отменена.

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В частности, британец опроверг слухи, что Кличко – Уайт возьмут эту дату. Также он уверен, что Владимир возобновит карьеру, а Берн Бендте будет менеджером украинца.

"Я думаю, что сейчас такое привлекательное время в супертяжелом весе, что люди, которые недавно закончили карьеру, говорят: "Вау, такого не было, когда я дрался". Может Кличко смотрит на супертяжелый дивизион и говорит: "Я хотел бы оказаться среди них". Джошуа, Уайт, Фьюри, Ортис, Миллер, Усик на подходе. Я думаю, что не проходит и дня, чтобы Владимир не желал вернуться, потому что он большой-большой претендент. У него большое сердце и он большой конкурент", – цитирует Хирна vRinge.

Промоутер Энтони Джошуа считает, что Кличко таки проведет реванш против британца.

Напомним, ранее журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Стоит напомнить, что Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

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