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Кличко вместе с главой Мадрида записал смешное видеообращение к мэру Ливерпуля: видео

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Мэры Киева и Мадрида совместно записали обращение к главе Ливерпуля по случаю финала Лиги чемпионов
Мэры Киева и Мадрида совместно записали обращение к главе Ливерпуля по случаю финала Лиги чемпионов / фото из соцсетей

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Мадрида Мануэлой Кармена записал видеообращение к главе Ливерпуля, который не приехал поддержать свою команду на финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.

Ролик Кличко разместил на своей странице в Twitter.

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На нем видно, что мэры Киева и Мадрида находятся на Софийской площади.

Виталий Кличко отметил, что было бы действительно здорово видеть мэра Ливерпуля Джо Андерсона в Киеве. Он добавил, что желает успеха его команде, но о возможных результатах матча в обращении не говорилось.

Посмотрим, кто будет самым сильным игроком. Привет Ливерпулю!
– сказал мэр Киева.

 

Теги: Новости Украины Лига чемпионов Новости политики Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 канал
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