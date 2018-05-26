Кличко вместе с главой Мадрида записал смешное видеообращение к мэру Ливерпуля: видео
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Мадрида Мануэлой Кармена записал видеообращение к главе Ливерпуля, который не приехал поддержать свою команду на финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.
Ролик Кличко разместил на своей странице в Twitter.
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На нем видно, что мэры Киева и Мадрида находятся на Софийской площади.
Виталий Кличко отметил, что было бы действительно здорово видеть мэра Ливерпуля Джо Андерсона в Киеве. Он добавил, что желает успеха его команде, но о возможных результатах матча в обращении не говорилось.
Посмотрим, кто будет самым сильным игроком. Привет Ливерпулю!
– сказал мэр Киева.
Источник: 24 канал
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