Кличко вместе с главой Мадрида записал смешное видеообращение к мэру Ливерпуля: видео

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Мадрида Мануэлой Кармена записал видеообращение к главе Ливерпуля, который не приехал поддержать свою команду на финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.

Ролик Кличко разместил на своей странице в Twitter.

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На нем видно, что мэры Киева и Мадрида находятся на Софийской площади.



Виталий Кличко отметил, что было бы действительно здорово видеть мэра Ливерпуля Джо Андерсона в Киеве. Он добавил, что желает успеха его команде, но о возможных результатах матча в обращении не говорилось.

Посмотрим, кто будет самым сильным игроком. Привет Ливерпулю!

– сказал мэр Киева.