Кличко вылез на крышу дома в центре Киева и записал видео о сносе скандальной надстройки

В Киеве завершают демонтаж незаконной надстройки на доме на улице Софиевской. Мэр столицы Виталий Кличко заверил, что к вечеру субботы ее снесут.

По словам мэра Киева, объем работ на этом здании большой и работать сложно, но коммунальные службы справятся с задачей.

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Что известно о скандальной надстройке в центре Киева?

"Скворечник" в центре столицы сильно возмутил киевлян. Процесс осложнялся полным игнорированием всех предписаний владельца квартиры, который решил расширить апартаменты на крышу, нарушив фасад здания 1952 года.

Начальник управления гражданской защиты КГГА Роман Ткачук пояснил, что владелец "скворечника" никоим образом не идет на сотрудничество с властью города, а потому спасателям пришлось заходить на место выполнения работ через крышу.



Скандальная надстройка в центре Киева

Для сноса так называемого "скворечника" привлекли 20 строителей. А для безопасности прохожих периметр охраняет полиция. Угрожающую надстройку сводили под согласное молчание еще с сентября.

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Снос скандальной надстройки в центре Киева