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      Кличко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах

      27 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / открытое фото

      Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах в Украине, которые состоятся осенью этого года.

      Об этом он сказал в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

      По его словам, это необходимо, чтобы в парламенте было больше поддержки местного самоуправления.

      "Я буду участвовать в парламентских выборах и, с высокой вероятностью, политическая партия" УДАР "будет участвовать в парламентских выборах для того, чтобы отстаивать интересы и города Киева, и каждый городка, и каждый села в Украине", – заявил Кличко.

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      Также он отметил, что, при хорошем представительстве, не будет иметь большого значения, кто президент, а кто – премьер-министр.

      "Нам необходимо будет отстаивать на законодательном уровне интересы местного самоуправления, потому что в действительности все начинается с низов: с нашего двора, с нашего района, села, города", – пояснил мэр столицы.

      Кличко отметил, что президентских амбиций не имеет.

      Напомним, что 22-25 января в Давосе (Швейцария) проходит Всемирный экономический форум. Это – глобальная площадка для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей крупных корпораций, бизнесменов. Предметом обсуждения являются острые темы и события на международной арене, вопросы развития экономики, выработка стратегий и путей сотрудничества.

      Теги: Новости политики Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 Канал
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