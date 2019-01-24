Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах в Украине, которые состоятся осенью этого года.

Об этом он сказал в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это необходимо, чтобы в парламенте было больше поддержки местного самоуправления.

"Я буду участвовать в парламентских выборах и, с высокой вероятностью, политическая партия" УДАР "будет участвовать в парламентских выборах для того, чтобы отстаивать интересы и города Киева, и каждый городка, и каждый села в Украине", – заявил Кличко.

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Также он отметил, что, при хорошем представительстве, не будет иметь большого значения, кто президент, а кто – премьер-министр.

"Нам необходимо будет отстаивать на законодательном уровне интересы местного самоуправления, потому что в действительности все начинается с низов: с нашего двора, с нашего района, села, города", – пояснил мэр столицы.

Кличко отметил, что президентских амбиций не имеет.

Напомним, что 22-25 января в Давосе (Швейцария) проходит Всемирный экономический форум. Это – глобальная площадка для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей крупных корпораций, бизнесменов. Предметом обсуждения являются острые темы и события на международной арене, вопросы развития экономики, выработка стратегий и путей сотрудничества.