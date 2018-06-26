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Клих находится в критическом состоянии, у него проблемы с почками и сердцем, – Денисова

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С 8 июня он объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья – критическое
С 8 июня он объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья – критическое / radiosvoboda.org

Украинский политзаключенный Станислав Клих имеет серьезные проблемы с сердцем и почками. С 8 июня он объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья – критическое.

Об этом на своем официальном сайте информирует украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Отмечается, что Уполномочена в очередной раз обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно украинского политзаключенного Станислава Клиха, который содержится в пенитенциарном учреждении на территории РФ.

По состоянию на настоящее время ответы на все отправленные мной по Клиху письма не получены. С октября 2017 года не происходят встречи Станислава Клиха с его родителями. Согласно имеющейся информации, с 8 июня 2018 года Клих объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья – критическое. По сообщениям матери, у Станислава Клиха серьезные проблемы с почками и сердцем,
– говорится в сообщении.

Денисова настойчиво просит Москалькову содействовать проведению независимого медицинского обследования пленника украинскими или международными врачами. А также уведомить его о результатах проверки с предоставлением соответствующего медицинского заключения. Кроме того, она просит обеспечить ей в ближайшее время личную встречу с украинским политзаключенным.

"Также в который раз прошу Вас содействовать срочному освобождению Станислава Клиха с гуманитарным основаниям", – отмечает Людмила Денисова.

Кто такой Станислав Клих?
Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

Теги: Украинцы в плену РФ заложники Украина – Россия Новости Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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