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      Клименко похвастался сборами налогов

      352 Читати новину українською
      Александр Клименко
      Александр Клименко / sta.gov.ua

      В общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев 2011 г. поступило 148,2 миллиарда гривен.

      Об этом сообщил Председатель ГНС Украины Александр Клименко.

      Таким образом, бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 102,7%.

      "Сбор платежей в этом году превышает прошлогодние показатели на 53,4 миллиарда гривен. Налога на прибыль поступило 41,4 миллиарда гривен, рентных платежей - 13,1 миллиарда гривен, НДС собрано 63,2 миллиарда гривен", - отметил Клименко .

      В сводный бюджет Украины уплачено 213,5 миллиарда гривен платежей, контролируемых налоговыми органами. Прирост к прошлому году - 53,5 миллиарда гривен. В государственный бюджет уплачено 153,7 миллиарда гривен (дополнительно - 48,8 миллиарда гривен), местные бюджеты - 59,8 миллиарда гривен (дополнительно - 4,7 миллиарда гривен).

      blog_ava
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      Теги: Налоги Александр Клименко
      Источник: РБК-Украина
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      Новости за 22 ноября 2011
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