Климкин на СБ ООН обратился к РФ относительно убийства 15-летней девушки на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия должна понести ответственность за гибель гражданского населения на Донбассе, в частности, за смерть 15-летней девушки.
Об этом сообщает УНИАН.
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Климкин напомнил, что 28 мая, в оккупированном поселке Железный вблизи Торецка вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девушка Дарья Каземирова.
"Три дня назад ей исполнилось пятнадцать, и только вчера она погибла во дворе ее дома от снаряда калибром 122-мм, запрещенного минскими соглашениями, выстреленным российскими ставленниками", – заявил министр иностранных дел.
Также он отметил, что украинская сторона полностью отдана миру и Минским соглашениям, в отличие от Российской Федерации, где наблюдается отсутствие воли выполнять Минские соглашения.
Российские обстрелы привели к очень многим потерям среди военных и гражданского населения. Речь идет о сотнях танков, гаубиц и реактивных систем залпового огня, доставленных Россией на территорию Украины. И я действительно имею в виду сотни. Они остаются в основном неподсчитанными и часто бывают обнаружены замаскированными и скрытыми, готовыми к дальнейшему насилию,
– заверил Павел Климкин.
Также он добавил, что отрицание Россией ее ответственности как стороны конфликта имеет катастрофические последствия для ситуации на Донбассе.
"Так что, я лучше спрошу российскую делегацию, или этот снаряд из так называемого последнего гуманитарного конвоя, или российские ставленники купили тяжелые боеприпасы и вооружение в местных супермаркетах, или они способны производить что-то подобное как целое вооружение, которое находится в Украине?", – сказал Климкин.
По словам корреспондентов 24 Канала прощание с девушкой состоится 30 мая.
Напомним, полиция Донетчины открыла уголовное производство по факту гибели 15-летней девочки под Торецкое вследствие попадания снаряда боевиков. Этот инцидент правоохранители расследуют по статье "Теракт".