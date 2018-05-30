Климкин на СБ ООН обратился к РФ относительно убийства 15-летней девушки на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия должна понести ответственность за гибель гражданского населения на Донбассе, в частности, за смерть 15-летней девушки.

Об этом сообщает УНИАН.

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Климкин напомнил, что 28 мая, в оккупированном поселке Железный вблизи Торецка вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девушка Дарья Каземирова.

"Три дня назад ей исполнилось пятнадцать, и только вчера она погибла во дворе ее дома от снаряда калибром 122-мм, запрещенного минскими соглашениями, выстреленным российскими ставленниками", – заявил министр иностранных дел.

Также он отметил, что украинская сторона полностью отдана миру и Минским соглашениям, в отличие от Российской Федерации, где наблюдается отсутствие воли выполнять Минские соглашения.

Российские обстрелы привели к очень многим потерям среди военных и гражданского населения. Речь идет о сотнях танков, гаубиц и реактивных систем залпового огня, доставленных Россией на территорию Украины. И я действительно имею в виду сотни. Они остаются в основном неподсчитанными и часто бывают обнаружены замаскированными и скрытыми, готовыми к дальнейшему насилию,

– заверил Павел Климкин.

Также он добавил, что отрицание Россией ее ответственности как стороны конфликта имеет катастрофические последствия для ситуации на Донбассе.

"Так что, я лучше спрошу российскую делегацию, или этот снаряд из так называемого последнего гуманитарного конвоя, или российские ставленники купили тяжелые боеприпасы и вооружение в местных супермаркетах, или они способны производить что-то подобное как целое вооружение, которое находится в Украине?", – сказал Климкин.

По словам корреспондентов 24 Канала прощание с девушкой состоится 30 мая.

Напомним, полиция Донетчины открыла уголовное производство по факту гибели 15-летней девочки под Торецкое вследствие попадания снаряда боевиков. Этот инцидент правоохранители расследуют по статье "Теракт".