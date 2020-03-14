Климкин о Консультативном совете: Это большой шаг в сторону России и ее "хотелок"

Экс-министр глава МИД Павел Климкин отреагировал на решение Трехсторонней контактной группы создать Консультативный совет. Возможное включение в ее состав представителей боевиков он назвал большим шагом в сторону России и ее "хотелок".

Свою реакцию на возможное участие представителей так называемых ЛНР и ДНР в переговорах с Украиной Павел Климкин опубликовал в Фейсбуке.

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Текст написан так, что формального признания боевиков там нет, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций,

– заявил Климкин.

По его словам, это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок".

До сих пор юридически для Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается выбрана в 2010 году.

Климкин добавил и другие причины, почему создание Консультативного совета сомнительное. Речь идет о проблеме регламента функционирования совета, признания внутреннего конфликта в Украине и "очевидную выгодность для России".

"Кто будет мешать России "положить" ТКГ и оставить реально работать только этот "совет", – добавил Климкин.

По его мнению, дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Ведь власти Германии и Франции, вероятно, не будут возражать против участия боевиков в переговорах. "Им только полезно, чтобы мы взяли проблему Донбасса на себя, а они получили маневр для разговоров с РФ", – объяснил эксминистр.

Поэтому этот вопрос очень важен и требует немедленного решения.

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