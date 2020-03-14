Климкин о Консультативном совете: Это большой шаг в сторону России и ее "хотелок"
Экс-министр глава МИД Павел Климкин отреагировал на решение Трехсторонней контактной группы создать Консультативный совет. Возможное включение в ее состав представителей боевиков он назвал большим шагом в сторону России и ее "хотелок".
Свою реакцию на возможное участие представителей так называемых ЛНР и ДНР в переговорах с Украиной Павел Климкин опубликовал в Фейсбуке.
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Текст написан так, что формального признания боевиков там нет, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций,
– заявил Климкин.
По его словам, это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок".
До сих пор юридически для Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается выбрана в 2010 году.
Климкин добавил и другие причины, почему создание Консультативного совета сомнительное. Речь идет о проблеме регламента функционирования совета, признания внутреннего конфликта в Украине и "очевидную выгодность для России".
"Кто будет мешать России "положить" ТКГ и оставить реально работать только этот "совет", – добавил Климкин.
По его мнению, дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Ведь власти Германии и Франции, вероятно, не будут возражать против участия боевиков в переговорах. "Им только полезно, чтобы мы взяли проблему Донбасса на себя, а они получили маневр для разговоров с РФ", – объяснил эксминистр.
Поэтому этот вопрос очень важен и требует немедленного решения.
Что известно о скандальном документе, подписанном в Минске
- В Минске 11 марта произошла встреча трехсторонней контактной группы. В ней участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. Стороны подписали документ о создании Консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики из оккупированных Россией территорий Донбасса.
- Это вызвало шквал критики среди политиков. Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. Поэтому переговоры с так называемыми ЛНР, ДНР и ОРДЛО не могут быть в одной форме. На данный момент документ подписали 48 нардепов фракции "Слуга народа".
- Впоследствии группа парламентариев пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.
- Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович даже обратился с письмом к главе СБУ. В нем требует возбудить уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Нардеп считает государственной изменой создание такого "Консультативного совета".