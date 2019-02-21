14:38
21 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Климкин рассказал, когда Украина может разорвать соглашение с РФ по Азовскому морю

      208 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после того, как будут решены вопросы по международному арбитражу.

      Об этом министр сообщил в интервью изданию Цензор.нет.

      В ближайшей перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет вполне зафиксированая юридическая позиция и будут решены вопросы с международным арбитражем. Если бы мы разорвали ее раньше, Россия использовала это для ослабления нашей юридической позиции,
      – рассказал Климкин.

      Также он добавил, что "расторжение договора не является панацеей". Нужно работать одновременно в трех сферах: безопасности, экономической и юридической.

      Что предусматривает сделка 2003 года между Украиной и Россией?Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова Тузла.

      Согласно договору, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей двух стран, а также разграничено Азовское море.

      blog_ava
      Кто такой Юрий Тимошенко: биография кандидата в президенты
      сегодня
      526
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      сегодня , 13:00 Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      Павло Казарін 90
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сегодня , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 433
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сегодня , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 541
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 февраля , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 3405
      Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      20 февраля , 19:52 Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      955
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сколько украинских военных погибло в войне на Донбассе: страшная цифра
       19 февраля , 15:44
      Абромавичуса не убедили остаться
       4 февраля 2016 , 21:36
      Известный комментатор выдвинул неожиданную версию, почему Хацкевич остался тренером Динамо
       17 сентября 2018 , 17:34
      Экс-игрок Шахтера отметился красивым голом в Кубке Турции (видео)
       31 октября 2018 , 20:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук