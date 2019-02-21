Климкин рассказал, когда Украина может разорвать соглашение с РФ по Азовскому морю

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после того, как будут решены вопросы по международному арбитражу.

Об этом министр сообщил в интервью изданию Цензор.нет.

В ближайшей перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет вполне зафиксированая юридическая позиция и будут решены вопросы с международным арбитражем. Если бы мы разорвали ее раньше, Россия использовала это для ослабления нашей юридической позиции,

– рассказал Климкин.

Также он добавил, что "расторжение договора не является панацеей". Нужно работать одновременно в трех сферах: безопасности, экономической и юридической.

Что предусматривает сделка 2003 года между Украиной и Россией?Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова Тузла.



Согласно договору, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей двух стран, а также разграничено Азовское море.