Климкин рассказал о возможном месте крещения Руси
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина современная Почтовая площадь, что в Киеве, является одним из вероятных мест крещения Руси.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.
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"Одним из вероятных мест крещения Украины-Руси является современная Почтовая площадь. В этот день следует особенно помнить, что, позволяя закопать свою историю, мы закапываем себя", – написал Климкин.
Напомним, народные депутаты выступили за создание музея на Почтовой площади в Киеве. Парламент рекомендовал Кабмину внести место раскопок в список памятников национального значения.
Сегодня в Украине празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины.
Источник: 24 Канал
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