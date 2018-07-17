Клип группы Guns N 'Roses набрал рекордный миллиард просмотров на YouTube

Клип к песне November Rain американской рок-группы Guns N 'Roses установил рекорд на YouTube по популярности среди всех клипов 1980-90-х годов. Именно этот ролик первым собрал более одного миллиарда просмотров среди клипов, снятых в прошлом веке.

Об этом сообщает Forbes. Читайте также: Рианна сменила имидж и стала блондинкой: фото В течение 2017 клип смотрело более полумиллиона человек в день. Смотрите часть клипа November Rain: November Rain – самая длинная лирическая песня в истории чартов, которая попадала в топ-10. Она длится 9 минут, а в начальной студийной версии хит звучит 25 минут. Напомним, премьера клипа состоялась 26 лет назад.