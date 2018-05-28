"Кливленд" обыграл на выезде "Бостон" и вышел в финал НБА

В Западной и Восточной конференция финальные серии затянулись до семи матчей. Первого финалиста НБА определяли на Востоке, где сошлись "Бостон Селтик" (Boston Celtics) и "Кливленд Кавальерс" (Cleveland Cavaliers).

До этого матча "Бостон" не проигрывал домашние матчи в плей-офф в сезоне 2017-2018. Только в первой игре против "Милуоки" команды в основное время сыграли вничью 99:99, однако в овертайме "Бостон" дожал соперника. Все три победы против "Кливленда" в финале Восточной конференции были добыты именно на домашнем паркете. Поэтому "кельты" имели немало причин считать себя фаворитами противостояния. Несмотря на то, что противостоял им Леброн Джеймс.

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Именно Джеймса можно считать героем этого поединка, который повел за собой команду. Хотя начали команды с 6:0 от "Бостона". И вообще первая четверть прошла под их контролем, хотя "Кавальерс" дважды по ходу первой двенадцатиминутки удавалось минимально выходить вперед. Однако на перерыв команды ушли при счете 26:18. При этом "Бостон" набрал 9 очков меньше, чем за две последние минуты.

Отрыв во второй четверти только рос. Но со временем "Кливленд" перехватил инициативу. За три минуты они сделали рывок 12:2, и свели преимущество "Бостона" до минимума. На большой перерыв команды ушли при счете 43:39.

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В третьей четверти "Бостон" еще пытался удержать преимущество. Однако не сумел. В середине четверти "Кливленд" вышел вперед. Хотя счет и в дальнейшем был неустойчив – в одну удачную атаку одной из команд.

Четвертая четверть показала, что "Кливленд" имел больше сил на эту игру. Особенно Джеймс. Он продолжал набирать очки своей команды, на нем фолили, а сам он удачно играл в защите на подборорах и блок-шотах. В одном из моментов Леброн набрал два с фолом, когда у него на спине висел, руками держась за плечи, Моррис, а заблокировать бросок пытался Браун.

В итоге после счета 72:71 и удачного тьохочокового вперед вышел "Кливленд". В дальнейшем "Кавальерс" набрали 16 очков, в то время как "Бостон" – только 7 (один из них – трехочковый за несколько секунд до финальной сирены).

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Леброн Джеймс стал единственным игроком, который провел на площадке все 48 минут игры. Он набрал 35 очков, к которым добавил 15 подборов (все в защите). Единственный игрок, кто кроме Джеймса зделал дабл-дабл в этом матче – Маркус Моррис, который набрал 14 очков и 12 подборов.

Относительно Джеймса, то ему совсем немного не хватило до трипл-дабл – у него только 9 передач за игру. При этом он реализовал 12 двохочоквих с 24 попыток, три броска из-за дуги (8 попыток) и 8 штрафных из 11 попыток. Однако у него было и 8 потерь в нападении.

В "Бостоне" же лучшим стал Джейсон Тэйтум. В его активе 24 очка и 7 подборов.

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"Кливленд" выходит в финал НБА. Их соперник определится в матче между "Голден Стэйт" и "Хьюстон" вечером 28 мая (в Украине будет ночь на 29 мая). Первый матч финала – уже в четверг, 31 мая.

Бостон – Кливленд 79:87 (26:18, 17:21, 13:20, 23:28)