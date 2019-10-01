12:47
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Ключ к успешной реформе образования в любой стране – учитель с современным мышлением, – Бабак

      15 Читати новину українською
      Сергей Бабак
      Сергей Бабак

      27 сентября 2019 года в Киеве состоялся Первый Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0", в рамках Социального проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого".

      Форум открыл Народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, который сказал: "Ключ к успешной реформе образования в любой стране мира – учитель с современным мышлением, ведь ни одна школа не может быть лучше учителей, которые в ней учат. Именно поэтому, мы должны создать украинским учителям возможность систематически осваивать современные знания, навыки, методы и инструменты преподавания".

      Перед почти полутысячей преподавателей столичных школ и университетов провели свои мастер-классы звездные эксперты сферы образования: Виталий Зубков – автор самого массового образовательного проекта Украины "Lingva.Skills", Владимир Спиваковский – президент международной корпорации "Гранд", дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Александр Стручаев – магистр психологии, ведущий тренер по развитию эмоционального интеллекта и Владимир Страшко – консультант руководителей ведущих компаний по личностному развитию, которые в течение нескольких часов делились с преподавателями инновационными подходами к преподаванию, эффективными психологическими коммуникациями с учениками и студентами, практическими инструментами личностного роста и собственным видением трансформации образования в Украине и мире, а также ответили на актуальные вопросы присутствующих в зале преподавателей.

      "Форум Современных Преподавателей, который мы начали сегодня, будет проводиться на постоянной основе во всех регионах страны, ведь его миссия – подготовить отечественных преподавателей к трансформации системы образования Украины и сформулировать новую парадигму процесса преподавания в соответствии с современными требованиями общества и концепцией Новой Украинской Школы", – сообщила модератор мероприятия, Мария Богуслав, директор "Образовательного Хаба города Киева: территория новых возможностей для каждого".

      На Форуме также была презентована учебная программа для украинских преподавателей "Искусство преподавания" и теперь они имеют возможность абсолютно бесплатно, на постоянной основе, улучшать свои профессиональные навыки, а также очень важные в современном мире "мягкие" навыки (soft skills), такие как: эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, личная эффективность, коммуникации и тому подобное по методу смешанного обучения (blended learning), который сочетает онлайн лекции от известных экспертов-практиков и тесты, а также отработки этих навыков на практике во время тренингов.

      Учебная программа "Искусство преподавания" расположена на портале Социального проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого". Там же встроен рейтинг успешности, по которому преподаватели видят свой собственный прогресс в овладении современными знаниями и навыками.

      С резолюцией Форума Современных Преподавателей можно ознакомиться по ссылке.

      blog_ava
      Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
      сегодня
      2499
      Теги: Новости Украины Реформа образования Образование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      сегодня , 12:31 Фильмы октября: топ-7 потрясающих премьер, которые ждал весь мир
      Марта Вересюк 35
      Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      сегодня , 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
      Олена Булан 12
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      777
      Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      сегодня , 12:00 Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      СерпомПо 271
      Не пейте слишком горячим: Супрун рассказала о пользе и вреде кофе
      сегодня , 10:43 Не пейте слишком горячим: Супрун рассказала о пользе и вреде кофе
      1193
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук