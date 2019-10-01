Ключ к успешной реформе образования в любой стране – учитель с современным мышлением, – Бабак

27 сентября 2019 года в Киеве состоялся Первый Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0", в рамках Социального проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого".

Форум открыл Народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, который сказал: "Ключ к успешной реформе образования в любой стране мира – учитель с современным мышлением, ведь ни одна школа не может быть лучше учителей, которые в ней учат. Именно поэтому, мы должны создать украинским учителям возможность систематически осваивать современные знания, навыки, методы и инструменты преподавания".

Перед почти полутысячей преподавателей столичных школ и университетов провели свои мастер-классы звездные эксперты сферы образования: Виталий Зубков – автор самого массового образовательного проекта Украины "Lingva.Skills", Владимир Спиваковский – президент международной корпорации "Гранд", дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Александр Стручаев – магистр психологии, ведущий тренер по развитию эмоционального интеллекта и Владимир Страшко – консультант руководителей ведущих компаний по личностному развитию, которые в течение нескольких часов делились с преподавателями инновационными подходами к преподаванию, эффективными психологическими коммуникациями с учениками и студентами, практическими инструментами личностного роста и собственным видением трансформации образования в Украине и мире, а также ответили на актуальные вопросы присутствующих в зале преподавателей.

"Форум Современных Преподавателей, который мы начали сегодня, будет проводиться на постоянной основе во всех регионах страны, ведь его миссия – подготовить отечественных преподавателей к трансформации системы образования Украины и сформулировать новую парадигму процесса преподавания в соответствии с современными требованиями общества и концепцией Новой Украинской Школы", – сообщила модератор мероприятия, Мария Богуслав, директор "Образовательного Хаба города Киева: территория новых возможностей для каждого".

На Форуме также была презентована учебная программа для украинских преподавателей "Искусство преподавания" и теперь они имеют возможность абсолютно бесплатно, на постоянной основе, улучшать свои профессиональные навыки, а также очень важные в современном мире "мягкие" навыки (soft skills), такие как: эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, личная эффективность, коммуникации и тому подобное по методу смешанного обучения (blended learning), который сочетает онлайн лекции от известных экспертов-практиков и тесты, а также отработки этих навыков на практике во время тренингов.

Учебная программа "Искусство преподавания" расположена на портале Социального проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого". Там же встроен рейтинг успешности, по которому преподаватели видят свой собственный прогресс в овладении современными знаниями и навыками.

С резолюцией Форума Современных Преподавателей можно ознакомиться по ссылке.