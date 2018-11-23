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      Ключевая задача Ukrlandfarming в 2019 году – завершить реструктуризацию, – Петрашко

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      Игорь Петрашко
      Игорь Петрашко

      Ukrlandfarming планирует завершить реструктуризацию долга в 2019 году.

      Об этом в эксклюзивном интервью Latifundist.com рассказал заместитель генерального директора Ukrlandfarming Игорь Петрашко.

      "Ukrlandfarming ставит задачу завершить реструктуризацию в 2019 году. Очень важно получить стабильное видение будущего компании. Для этого нужно завершить реструктуризацию не только внешнюю, но внутреннюю", – прокомментировал Игорь Петрашко.

      По его мнению, государственные структуры, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и ситуация с Национальным банком – это комплекс факторов, которые нужно решить с иностранными инвесторами, а не с украинским.

      "Я думаю, есть все шансы завершить реструктуризацию в 2019 году. Большинство зарубежных кредиторов готовы к тому, что предложение может им не понравиться. Вместе с тем, предложение обосновано и базируется на независимой экспертизе. Мы готовы к компромиссам", – дополнил Игорь Петрашко.

      Также, Игорь Петрашко сказал, что компания за период реструктуризации долга сократила земельный банк на 17% с 650 до 540 тыс. га.

      Напомним, что Ukrlandfarming намерен обновить предложение по реструктуризации долга для всех своих кредиторов.

      Теги: Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Источник: 24 Канал
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