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      Ключевой игрок "Динамо" отправится в Финляндию на медобследование перед операцией

      5 Читати новину українською
      Артем Беседин
      Артем Беседин / ФК "Динамо"

      Форвард "Динамо" Артем Беседин 22 января отправится на медобследование в Финляндию. Там в одной из клиник нападающему могут сделать операцию.

      Об этом сообщает dynamomania.com. У Беседина возникли проблемы с голеностопом. Срок восстановления футболиста может занять 3-4 месяца.

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      В начале декабря форвард только вернулся на поле после двух месяцев вне футбола из-за повреждения ахилла. В основном составе киевлян заменить Артема сможет испанский форвард Фран Соль, уже подписавший контракт с "Динамо".

      В нынешнем сезоне Артем сыграл за "Динамо" 8 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым голом.

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      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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