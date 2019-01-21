Ключевой игрок "Динамо" отправится в Финляндию на медобследование перед операцией
Форвард "Динамо" Артем Беседин 22 января отправится на медобследование в Финляндию. Там в одной из клиник нападающему могут сделать операцию.
Об этом сообщает dynamomania.com. У Беседина возникли проблемы с голеностопом. Срок восстановления футболиста может занять 3-4 месяца.
Читайте также: Скоро вы увидите другой Супрягу, – Шацких
В начале декабря форвард только вернулся на поле после двух месяцев вне футбола из-за повреждения ахилла. В основном составе киевлян заменить Артема сможет испанский форвард Фран Соль, уже подписавший контракт с "Динамо".
В нынешнем сезоне Артем сыграл за "Динамо" 8 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым голом.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
"Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"2 июня 2011 , 20:27
Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен1 сентября 2018 , 22:35
Шовковский: Будущее в политике? Я не исключаю такой возможности11 марта 2014 , 12:30
Вице-президент СКЧФ: Мы не против Украины, а против бандеровцев у власти18 ноября 2014 , 09:45