Ключевой нападающий "Динамо" может пропустить 4 месяца из-за травмы

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин может снова отправиться в лазарет на несколько месяцев.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у форварда клуба Артема Беседина достаточно серьезное повреждение. Слова функционера цитирует журналист Дмитрий Ильченко на своей странице в Twitter.

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У Артема Беседина возникла проблема с голеностопом. Не исключено, что потребуется операция. В этом случае восстановление займет три-четыре месяца,

– сказал Суркис.

В текущем сезоне Беседин провел в составе "Динамо" 14 матчей и отличился дважды, также на его счету две результативные передачи. В конце августа он получил повреждение и не выходил на поле целый месяц, а затем снова на месяц попал в клубный лазарет.

Напомним, что в основном составе киевлян Артема сможет заменить испанский форвард Фран Соль, который уже подписал контракт с "Динамо". Также слухи активно провожают в столицу нападающего "Карпат" Марьяна Шведа.

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