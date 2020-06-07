Нидерландская авиакомпания хочет возобновить полеты в Украину. Уже 4 июля KLM совершит первый рейс из Амстердама в Киев.

KLM почала відновлювати свої льотну програму до міст Європи з червня. Про це пише Avianews.

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Вартість та дати

Квитки на рейс Київ – Амстердам коштуватимуть від 160 доларів з людини. У вартість входить лише 1 предмет ручної поклажі та 1 аксесуар. Разом їх вага не має перевищувати 12 кілограмів.

Рейси виконуватимуться щодня, починаючи з 4 липня.



Квитки на рейс Київ – Амстердам / Скриншот зі сайту KLM

Куди ще літатиме KLM

У червні KLM планує літати майже у 70 аеропортів Європи.

Серед них крім української столиці є:

Москва, Санкт-Петербург;

Варшава, Краків;

Прага;

Париж;

Мюнхен, Франкфурт, Берлін;

Рим, Мілан;

Осло;

Лондон;

Барселона, Мадрид;

Афіни;

Бухарест;

Будапешт;

Стамбул;

Копенгаген;

Гельсінкі;

Лісабон;

Цюріх.

Далекомагістральну мережу розширять рейсами у Джакарту, Денпасар, Вашингтон, Сан-Франциско, Ванкувер і Калгарі.

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У липні KLM планує здійснити 3 тисячі вильотів з Амстердама і відновити 78% своєї мережі. Однак рейси виконуватимуть з обмеженою частотою. Їх загальна кількість складе лише 25 – 30% від початкового графіка. В авіакомпанії підкреслюють, що список міст не є фіксованим, і плани польотів можуть змінюватися в залежності від зміни обмежень у різних країнах.



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