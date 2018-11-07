Клоуны, которых гнать надо из Рады: как соцсети отреагировали на письмо депутатов к Путину

7 ноября народные депутаты написали письмо к президенту РФ Владимиру Путину, подготовленное в ответ на введение Россией санкций против Украины.

В Верховной Раде его зачитал депутат от "БПП" Алексей Гончаренко.

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Он отметил, что подписанты письма "решили не изобретать велосипед", потому что "наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне".

А вот украинцы в социальных сетях не одобрительно оценивают такое творчество депутатов. В комментариях к видео люди называют депутатов клоунами.

Были и те, кто напоминал депутатам, что заработную плату они получают не за письма к Владимиру Путину, поэтому нужно заняться решением насущных проблем.

Однако некоторые украинцы заценили депутатский троллинг России и сказали, что письмо их повеселило.

Украинская журналистка Марьяна Пьецух на своей странице в Facebook написала свою версию такого письма. Хотя и отметила, понимает, что с ее стороны это нетолерантно и хамство, но со стороны депутатов, это вершина низости пиариться на пустых санкциях от России, которая, в это время, убивает украинцев на Востоке.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.