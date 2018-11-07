15:31
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Клоуны, которых гнать надо из Рады: как соцсети отреагировали на письмо депутатов к Путину

      497 Читати новину українською
      Депутаты
      Депутаты / Фото из социальных сетей

      7 ноября народные депутаты написали письмо к президенту РФ Владимиру Путину, подготовленное в ответ на введение Россией санкций против Украины.

      В Верховной Раде его зачитал депутат от "БПП" Алексей Гончаренко.

      Читайте также: В стиле казаков к московскому черту: народные депутаты написали письмо Путину

      Он отметил, что подписанты письма "решили не изобретать велосипед", потому что "наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне".

      А вот украинцы в социальных сетях не одобрительно оценивают такое творчество депутатов. В комментариях к видео люди называют депутатов клоунами.

      Были и те, кто напоминал депутатам, что заработную плату они получают не за письма к Владимиру Путину, поэтому нужно заняться решением насущных проблем.

      Однако некоторые украинцы заценили депутатский троллинг России и сказали, что письмо их повеселило.

      Украинская журналистка Марьяна Пьецух на своей странице в Facebook написала свою версию такого письма. Хотя и отметила, понимает, что с ее стороны это нетолерантно и хамство, но со стороны депутатов, это вершина низости пиариться на пустых санкциях от России, которая, в это время, убивает украинцев на Востоке.

      Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

      Теги: Новости Украины Санкции России против Украины Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      сегодня , 15:21 Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      Борис Немировський
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня , 15:10 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      Яніна Ткачук 535843
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сегодня , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сегодня , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сегодня , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:10
      США предоставили Украине 2 млрд долларов, — Яресько
       28 января 2015 , 11:09 2
      Пиарщики Порошенко украли фото: скандал получил неожиданное развитие
       4 июля , 20:06
      Работники завода Ford начали использовать экзоскелеты
       8 августа , 14:40
      Северный мост будут ремонтировать до конца 2020-го года
       19 сентября , 14:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук