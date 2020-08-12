Однажды 3 бизнесмена поспорили, что 66 дней подряд будут просыпаться в 5 утра. Они вдохновились книгой Робина Шармы "Клуб 5 утра". Так они нашли для себя не только много пользы, но и собрали множество единомышленников по всему миру, которые просыпаются вместе с ними.

О том, зачем просыпаться на рассвете и как сделать это привычкой, в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказал соучредитель "Клуба 5 утра", бизнесмен Михаил Гайчук.

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Что такое "Клуб 5 утра"?

Это 66-дневный челлендж, к которому могут присоединиться все желающие. Суть – просыпаться в 5 утра, отчитываться с помощью селфи. Просыпаться до восхода солнца ежедневно дает возможность чувствовать момент, говорят учредители. А также есть несколько преимуществ:

развивает концентрацию, собранность, внимательность;

ежедневные победы над собой и собственной ленью;

позволяет получить хорошую физическую форму;

появляется дополнительное время на заботу о себе;

развивается психологическая устойчивость.

Материальная мотивация

Чтобы было больше мотивации, этот процесс монетизируют. То есть, если вы не осилите весь челлендж, деньги вам не вернут.

У нас есть цена слова – деньги возвращаются, если ты прошел челлендж до конца,

– отметил Гайчук.

Основатель говорит, что эта идея с материальной мотивацией является дополнительным триггером, чтобы не проспать. Она появилась не просто так.

"Мы из мира бизнеса и четко понимаем, что в украинском обществе есть проблема – мы сильные, амбициозные, любим учиться, но не любим внедрять. И у нас есть очень большая проблема именно с дисциплиной исполнения. Поэтому мы четко понимали, что люди берутся за что-то – и бросают это. Примеров очень много. Например, как с абонементом в спортзал. Поэтому появился дополнительный триггер – не потерять свои деньги, пройти до конца", – отметил Гайчук.

Как контролируют?

Сначала они проверяли, проснулся ли человек в ручном формате: пока было немного людей, человек писал цифру, которая означала, какой день подряд он просыпается утром. А также скидывали селфи.

"Сейчас у нас есть чатбот. У нас есть несколько чатов в нескольких странах. Этот чатбот фиксирует отправку сообщений", – добавил соучредитель.

Как просыпаться утром и успевать на вечеринки?

Если ты создаешь привычку, то можешь себе позволить иногда провести время с друзьями. Но это уже не в приоритете, говорит бизнесмен.

Но почему бы нет? Немного пострадаешь утром, доспишь в обед. Это не глобальная проблема. Даже 1 или несколько дней в неделю, когда ты проснулся вовремя, но ложишься поздно, ты можешь наверстать за счет того, что больше времени выделишь на сон или днем ​​или раньше ляжешь на следующий день,

– считает Михаил Гайчук.

Он добавил, что если выбирать между друзьями и утренней концепцией, надо понимать – для чего, почему и как первый час до восхода солнца может сильно тебя изменить.