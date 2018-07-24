10:54
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Клуб английской Премьер-лиги отказался от трансфера Александра Зинченко

78 Читати новину українською
"Вулверхэмптон" отказался от трансфера Зинченко
"Вулверхэмптон" отказался от трансфера Зинченко

"Вулверхэмптон" исключит из трансферных целей украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Волки" хотят усилиться игроком "Сельты" Хонни Кастро, и таким образом они автоматически откажутся от трансфера украинца, пишет журналист Тим Нэш.

Читайте также: Зинченко вместе с "Манчестер Сити" начал подготовку к новому сезону: видео

Кастро является универсалом, который может сыграть полностью по всей левой или правой части. Ранее тот же журналист сообщал, что трансфер 21-летнего футболиста уже согласован за 12 миллионов фунтов. Плюс еще 4 миллиона составят возможные бонусы.

Также СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" планирует продать украинца, а интерес к хавбеку проявляют "Фулхэм" и "Ньюкасл".

Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии и обладателем кубка Лиги.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ЧМ-1962 по футболу: чудовищное землетрясение, смертельная травма и "Большой Хромой"
сегодня, 10:01 ЧМ-1962 по футболу: чудовищное землетрясение, смертельная травма и "Большой Хромой"
45
Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
сегодня, 10:00 Що в Україні відбувається на ринку землі та якою повинна бути земельна реформа
Тетяна Острікова 54
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
сегодня, 09:00 Куди підуть гроші після підвищення тарифу на метро
Тетяна Мартинюк 89
Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
сегодня, 08:40 Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
Петро Охотін 327
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Исландия – Хорватия: видео голов и моментов матча
 26 июня , 22:29
Российская фигуристка может потерять "золото" Олимпиады из-за допинг-скандала
 31 декабря 2016 , 11:36
В Киеве порезали английских фанатов. ФОТО
 9 сентября 2013 , 09:38
Украинская "молодежка" начинает отбор на чемпионат Европы
 9 сентября 2013 , 10:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук