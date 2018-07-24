Клуб английской Премьер-лиги отказался от трансфера Александра Зинченко

"Вулверхэмптон" исключит из трансферных целей украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Волки" хотят усилиться игроком "Сельты" Хонни Кастро, и таким образом они автоматически откажутся от трансфера украинца, пишет журналист Тим Нэш.

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Кастро является универсалом, который может сыграть полностью по всей левой или правой части. Ранее тот же журналист сообщал, что трансфер 21-летнего футболиста уже согласован за 12 миллионов фунтов. Плюс еще 4 миллиона составят возможные бонусы.

Также СМИ сообщали, что "Манчестер Сити" планирует продать украинца, а интерес к хавбеку проявляют "Фулхэм" и "Ньюкасл".

Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии и обладателем кубка Лиги.