Клуб НБА проявляет интерес к украинскому баскетболисту

В США назван возможный новый клуб украинского центрового Алексея Леня в НБА. Возможность подписания соглашения с нашим баскетболистом рассматривают в "Вашингтоне".

Об этом информирует The Ringer.

"Вашингтон" заинтересован в приобретении центрового Демаркуса Казинса по схеме "сайн-энд-трейд", однако, украинец Алексей Лень является более перспективным трансфером в этот клуб.

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Основные претенденты на Казинса – "Пеликанс" и "Лейкерс".

"Финикс" выбрал Леня на драфте НБА 2013 года под пятым номером. С того времени украинец сыграл в НБА 335 матчей за "солнечных". В среднем он набирает 7,2 очка, 6,5 подборов и 0,8 передачи за поединок.

Напомним, Алексей Лень получил статус неограниченного свободного агента после пяти сезонов в Финиксе. Пока "солнечные" не планируют продлевать соглашение с украинцем.