16:05
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Клуб НБА проявляет интерес к украинскому баскетболисту

23 Читати новину українською
Алексей Лень
Алексей Лень

В США назван возможный новый клуб украинского центрового Алексея Леня в НБА. Возможность подписания соглашения с нашим баскетболистом рассматривают в "Вашингтоне".

Об этом информирует The Ringer.

"Вашингтон" заинтересован в приобретении центрового Демаркуса Казинса по схеме "сайн-энд-трейд", однако, украинец Алексей Лень является более перспективным трансфером в этот клуб.

Читайте также: Святослав Михайлюк удачно дебютировал за "Лейкерс"

Основные претенденты на Казинса – "Пеликанс" и "Лейкерс".

"Финикс" выбрал Леня на драфте НБА 2013 года под пятым номером. С того времени украинец сыграл в НБА 335 матчей за "солнечных". В среднем он набирает 7,2 очка, 6,5 подборов и 0,8 передачи за поединок.

Напомним, Алексей Лень получил статус неограниченного свободного агента после пяти сезонов в Финиксе. Пока "солнечные" не планируют продлевать соглашение с украинцем.

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сегодня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 389
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сегодня, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 670
Как быстро приготовить вкусную еду
2 июля, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 929
Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
363
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук