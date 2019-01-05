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      Клуб Первой лиги остался без футболистов и персонала среди зимнего перерыва

      89 Читати новину українською
      ФК "Сумы" могут прекратить свое существование
      ФК "Сумы" могут прекратить свое существование

      Клуб Первой лиги "Сумы" остался без футболистов, тренерского штаба сотрудников.

      По информации Footboom, сейчас в клубе остались только директор и бухгалтер. Команда на сегодняшний день не имеет ни спонсора, ни президента, ни средств для дальнейшего существования.

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      В течение нескольких месяцев команда выступала без зарплат и премиальных, что заставляло игроков покидать клуб. На последний матч перед зимней паузой команда заявила лишь 14 игроков. Также "Сумы" покинул и главный тренер Сергей Золотницкий.

      Финансовое положение заставило команду переехать из областного центра в Ахтырку, где аренда стадиона дешевле.

      Напомним, что в прошлом сезоне клуб до последнего тура боролся за выживание и благодаря успешной серии весной сумел сохранить прописку в Первой лиге. На зимний перерыв "Сумы" пошли на 11 месте в турнирной таблице.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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