Клуб Первой лиги остался без футболистов и персонала среди зимнего перерыва

Клуб Первой лиги "Сумы" остался без футболистов, тренерского штаба сотрудников.

По информации Footboom, сейчас в клубе остались только директор и бухгалтер. Команда на сегодняшний день не имеет ни спонсора, ни президента, ни средств для дальнейшего существования.

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В течение нескольких месяцев команда выступала без зарплат и премиальных, что заставляло игроков покидать клуб. На последний матч перед зимней паузой команда заявила лишь 14 игроков. Также "Сумы" покинул и главный тренер Сергей Золотницкий.

Финансовое положение заставило команду переехать из областного центра в Ахтырку, где аренда стадиона дешевле.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб до последнего тура боролся за выживание и благодаря успешной серии весной сумел сохранить прописку в Первой лиге. На зимний перерыв "Сумы" пошли на 11 месте в турнирной таблице.

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