Клуб Премьер-лиги усилился итальянским игроком
"Арсенал-Киев" подпишет контракт с итальянским защитником Антонио Сепи.
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.
Главный тренер киевлян Раванелли начинает приглашать в УПЛ земляков. По информации источника, 26-летний игрок заключит соглашение со столичным клубом в пятницу, 6 июля.
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Прошлый сезон Сепи провел в составе "Катандзаро", который выступает в группе C третьего по силе дивизиона чемпионата Италии. В составе своего последнего клуба, в который Сепе перешел зимой 2018 года, защитник сыграл восемь матчей.
Отметим, что в прошлом сезоне "Арсенал-Киев" победил в Первой лиге и автоматически прошел в Премьер-лигу.
Источник: 24 Канал
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