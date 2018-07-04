Клуб Премьер-лиги усилился итальянским игроком

"Арсенал-Киев" подпишет контракт с итальянским защитником Антонио Сепи.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.



Главный тренер киевлян Раванелли начинает приглашать в УПЛ земляков. По информации источника, 26-летний игрок заключит соглашение со столичным клубом в пятницу, 6 июля.

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Прошлый сезон Сепи провел в составе "Катандзаро", который выступает в группе C третьего по силе дивизиона чемпионата Италии. В составе своего последнего клуба, в который Сепе перешел зимой 2018 года, защитник сыграл восемь матчей.

Отметим, что в прошлом сезоне "Арсенал-Киев" победил в Первой лиге и автоматически прошел в Премьер-лигу.