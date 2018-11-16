Клуб Реброва планирует усилиться братом Поля Погбы
Гвинейский защитник "Генчлерберлиги" Флорентин Погба может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.
Флорентин Погба, который является братом хавбека английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погбы, может перейти в будапештский "Ференцварош".
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По информации источника, в услугах футболиста, который является свободным агентом, заинтересован лично наставник венгерской команды украинский специалист Сергей Ребров.
Напомним, что последним клубом Флорентина Погбы был турецкий "Генчлерберлиги", за который он сыграл всего 8 матчей и запомнился дракой с одноклубниками.
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Источник: 24 Канал
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