Клуб Реброва потерпел первое поражение, пропустив гол с центра поля: видео

В матче 11-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" клуб Сергея Реброва на выезде уступил "Пушкаш Академии" (0:1).

Единственный гол в матче получился очень эффектным, когда Янош Гедеус смог забить гол с центра поля, а вратарь "Ферценвароша" просто не успел среагировать на мяч. Защитник "Академии" запомнит его на всю жизнь.

Читайте также: Стали известны подробности травмы Андрея Ярмоленко

Сергей Ребров прокомментировал первое поражение, которое потерпел клуб под его руководством.

"Всегда сложно собрать команду после матчей сборных. После того, как хозяева забили, они защищались всей командой. Десять игроков стояли в обороне, и мы не смогли прорвать эти редуты. Добавлю, что мы чувствовали и большие проблемы у себя в обороне, поскольку здоровым был только один номинальный защитник", – сказал Ребров.

Стоит отметить, что команда Сергея Реброва потерпела первое поражение в чемпионате Венгрии. Впрочем, "Фернецварош" все еще лидирует.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24