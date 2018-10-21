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      Клуб Реброва потерпел первое поражение, пропустив гол с центра поля: видео

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      Сергей Ребров
      Сергей Ребров

      В матче 11-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" клуб Сергея Реброва на выезде уступил "Пушкаш Академии" (0:1).

      Единственный гол в матче получился очень эффектным, когда Янош Гедеус смог забить гол с центра поля, а вратарь "Ферценвароша" просто не успел среагировать на мяч. Защитник "Академии" запомнит его на всю жизнь.

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      Сергей Ребров прокомментировал первое поражение, которое потерпел клуб под его руководством.

      "Всегда сложно собрать команду после матчей сборных. После того, как хозяева забили, они защищались всей командой. Десять игроков стояли в обороне, и мы не смогли прорвать эти редуты. Добавлю, что мы чувствовали и большие проблемы у себя в обороне, поскольку здоровым был только один номинальный защитник", – сказал Ребров.

      Стоит отметить, что команда Сергея Реброва потерпела первое поражение в чемпионате Венгрии. Впрочем, "Фернецварош" все еще лидирует.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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