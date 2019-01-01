Клуб Романа Безуса решил продать украинца пока тот в форме

Украинский полузащитник Роман Безус уже в этом месяце может сменить клубную прописку. Бельгийский "Сент-Трюйден", цвета которого защищает Роман, готовится к продаже полузащитника.

Как сообщает Voetbalnieuws.be, бельгийский клуб намерен воспользоваться отличной формой украинца и рассчитывает заработать на его трансфере 1,5-2 млн евро.

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Интерес к 28-летнему футболисту проявляет "Стандард", однако пока в льежском клубе нет единого мнения относительно трансфера.

Также возможными вариантами продолжения карьеры хавбека называют "Андерлехт", " Антверпен "и турецкий " Адана Демирспор".

Отметим, что в текущем сезоне Безус провел 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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