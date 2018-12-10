21:53
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Клуб УПЛ могут покинуть сразу 7 футболистов

      59 Читати новину українською
      "Черноморец" могут покинуть 7 футболистов
      "Черноморец" могут покинуть 7 футболистов / chernomorets.odessa.ua

      Одесский "Черноморец" планирует значительно обновить состав команды во время зимней паузы в УПЛ.

      Клуб уже покинул Владислав Хомутов и это только начало перестройки в "Черноморце", сообщает Footboom.

      Читайте также: Украинский вратарь неожиданно завершил карьеру в 24 года

      Команда близка к тому, чтобы отпустить еще семь игроков первой команды.

      Главный тренер "Черноморца" Ангел Червенков подтвердил, что клуб в течение зимнего перерыва может не досчитаться 6-8 футболистов. Моряки будут делать ставку на своих воспитанников.

      На зимний перерыв "Черноморец" ушел на предпоследнем, 11-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков и опережая на 4 балла последний "Арсенал-Киев".

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: УПЛ Футбол ФК Черноморец Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Лоренсо хочет выступить на гонках в США со сломанной ключицей
       17 июля 2013 , 11:34
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Соперник "Шахтера" официально презентовал Феллаини. ФОТО
       13 сентября 2013 , 21:59
      Хавбек "Динамо" получил вызов в сборную Марокко
       9 мая 2014 , 13:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук