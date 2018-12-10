Клуб УПЛ могут покинуть сразу 7 футболистов
Одесский "Черноморец" планирует значительно обновить состав команды во время зимней паузы в УПЛ.
Клуб уже покинул Владислав Хомутов и это только начало перестройки в "Черноморце", сообщает Footboom.
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Команда близка к тому, чтобы отпустить еще семь игроков первой команды.
Главный тренер "Черноморца" Ангел Червенков подтвердил, что клуб в течение зимнего перерыва может не досчитаться 6-8 футболистов. Моряки будут делать ставку на своих воспитанников.
На зимний перерыв "Черноморец" ушел на предпоследнем, 11-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков и опережая на 4 балла последний "Арсенал-Киев".
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Источник: 24 Канал
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