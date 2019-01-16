Клуб УПЛ получил нового главного тренера

51-летний Игорь Леонов стал главным тренером "Арсенал-Киева".

Информацию о назначении Леонова подтвердил генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко, сообщает телеканал "Футбол 1".

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"Арсенал-Киев" поставил главную задачу Леонову – сохранить клуб в УПЛ.

Отметим, что в 2011-12-х годах Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанности главного тренера.

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