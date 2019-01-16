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      Клуб УПЛ получил нового главного тренера

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      Игорь Леонов возглавил "Арсенал-Киев"
      Игорь Леонов возглавил "Арсенал-Киев" / ФК "Шахтер"

      51-летний Игорь Леонов стал главным тренером "Арсенал-Киева".

      Информацию о назначении Леонова подтвердил генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко, сообщает телеканал "Футбол 1".

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      "Арсенал-Киев" поставил главную задачу Леонову – сохранить клуб в УПЛ.

      Отметим, что в 2011-12-х годах Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанности главного тренера.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Киев
      Источник: 24 Канал
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