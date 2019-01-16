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      Клуб УПЛ за один день расстался с двумя игроками и усилился экс-динамовцем

      14 Читати новину українською
      Богданов перешел в Десну
      Богданов перешел в Десну / ua-football.com

      Черниговская "Десна" усилила свой состав воспитанником киевского "Динамо" Андреем Богдановым. Новичок чемпионата Украины стал десятым профессиональным клубом для футболиста. Кроме того, черниговский клуб разорвал контракты с двумя игроками.

      Андрей Богданов заключил соглашение с командой Александра Рябоконь и уже присоединился к новым партнерам на сборе в Турции.

      Читайте также: "Десна" делает все возможное, чтобы подписать футболиста "Динамо"

      Детали сделки футболиста с "Десной" не уточняются.

       

       

      Отметим, что 28-летний Богданов в Украине выступал за киевское "Динамо" и "Арсенал", "Александрию", "Металлист", "Волынь" и "Олимпик". За рубежом полузащитник защищал цвета греческого "Эрготелиса", молдавского клуба "Саксан" и польской "Арки", которая была последней командой украинца.

      Также "Десна" сообщила, что центральный защитник Антон Братков и нападающий Александр Ковпак расторгли соглашения с клубом по согласию сторон. Сегодня оба могут продолжить карьеру в других клубах.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Антон Братков та Олександр Ковпак залишають Десну Центральний захисник Антон Братков та нападник Олександр Ковпак розірвали угоди з клубом за згодою сторін. Від сьогодні і Антон, і Олександр можуть продовжити кар’єру в інших клубах. Олександр Ковпак прийшов в Десну напередодні дебюту в УПЛ, і встиг в першій частині сезону 2018/2019 зіграти в 9 матчах. Антон Братков в Десні з 2016 року (з піврічною перервою), і завоював з клубом срібні нагороди Першої ліги. В активі Антона Браткова 74 матчі в активі сіверян. Футбольний клуб Десна вдячний гравцям за допомогу та бажає успіху в подальшій кар’єрі.

      Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

       

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      Теги: Футбол Трансферы ФК Десна Спорт
      Источник: 24 Канал
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