Клуб УПЛ за один день расстался с двумя игроками и усилился экс-динамовцем

Черниговская "Десна" усилила свой состав воспитанником киевского "Динамо" Андреем Богдановым. Новичок чемпионата Украины стал десятым профессиональным клубом для футболиста. Кроме того, черниговский клуб разорвал контракты с двумя игроками.

Андрей Богданов заключил соглашение с командой Александра Рябоконь и уже присоединился к новым партнерам на сборе в Турции.

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Детали сделки футболиста с "Десной" не уточняются.

Отметим, что 28-летний Богданов в Украине выступал за киевское "Динамо" и "Арсенал", "Александрию", "Металлист", "Волынь" и "Олимпик". За рубежом полузащитник защищал цвета греческого "Эрготелиса", молдавского клуба "Саксан" и польской "Арки", которая была последней командой украинца.

Также "Десна" сообщила, что центральный защитник Антон Братков и нападающий Александр Ковпак расторгли соглашения с клубом по согласию сторон. Сегодня оба могут продолжить карьеру в других клубах.

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