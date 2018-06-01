Клубничные кошмары Польши — Украина наращивает производство

Старт клубничного сезона был достаточно амбициозным для украинских производителей ягод. Цены стартовали от 170 гривен за килограмм, однако за три недели резко упали до 28-35 гривен за килограмм.

Об этом 24 каналу сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Еще несколько лет назад производство клубники в Украине считалось нерентабельным бизнесом, а отечественные рынки были заполнены ягодами из соседней Польши и других стран ЕС. Опыт работы украинцев, в основном на польских полях, дал возможность понять, что Украина собственными силами вполне может обеспечить растущий спрос на клубнику на внутреннем рынке. Это было подтверждено на практике – за последние 6 лет объемы импорта свежей клубники садовой сократились на 88% с 1286 тонн в 2012 году до 153 тонн в 2017 году, при этом экспорт рост на 90%: с 184 тонн до 1799 тонн соответственно.

В 2013 году было зафиксировано максимальные объемы потребления клубники, в последующие годы рынок медленно сокращался. Восстановление растущего тренда на рынке клубники состоялось в 2017 году, когда темп прироста потребительского спроса к предыдущему году оценивался в + 11%.

Украина увеличила экспорт клубники, и уменьшила ее импорт

К основных мировым производителям клубники принадлежит Польша, которая выращивает около 200 тысяч тонн промышленной клубники, что втрое больше, чем объемы, которые выращивают в Украине на данный момент. Также эта страна является глобальным лидером по объемам экспорта замороженной клубники – 95 тысяч тонн в 2017 году. Однако за последние 6 лет объемы импорта польской свежей клубники в Украине сократились на 68%, тогда как Украина увеличила экспорт клубники замороженной в Польшу с 0,031 тонны в 2013 году до 3,2 тонны в 2017 году.

Фактическая потеря одного из рынков сбыта и конкуренция на рынке замороженной ягоды приносит головную боль польским переработчикам. По сообщению отраслевых СМИ, пока что польские перерабатывающие предприятия принимают решение закупать дешевое украинское сырье, что непосредственно оказывает отрицательное ценовой влияние на польскую ягоду. По данным "Инфо-Шувар", клубника украинского производства состоянию на 29 мая оценивалась в среднем в 28-35 грн/кг, польский ягода стоит около 53 грн/кг.

Сколько стоит украинская и польская клубника

По оценкам Ассоциации "Укрсадпром", по итогам 2017 года Украина экспортировала 1,8 тысячи тонн свежей клубники и 3 тысяч тонн замороженной. Отечественные предприятия в прошлом году экспортировали 15% производимой клубники в свежем виде и 25% – в замороженном. Экспортные поставки обеспечиваются исключительно за счет предприятий, которые могут предложить большие однородные партии продукции.

Клубничный сезон длится недолго, поэтому в краткосрочной перспективе стоимость сладкой ягоды медленно будет расти из-за сокращения предложения