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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Клубничный салат с мясом курицы: легкий рецепт от диетолога

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Как приготовить клубничный салат с мясом курицы: рецепт
Как приготовить клубничный салат с мясом курицы: рецепт / www.laaloosh.com

Известный украинский врач-диетолог Светлана Фус поделилась рецептом салата с сезонной ягодой на каждое лето. Такой салат не только простой в приготовлении, но и невероятно вкусный.

О новом рецепте эксперт рассказала в своем Facebook.

Если вы еще не пробовали добавлять клубнику не в десерты, а в обычные салаты, то сейчас самое время сделать небольшой эксперимент в выходные дни.

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"Это сочетание вкусов могут шокировать только на первый взгляд. Стоит попробовать – и окажется, что клубника и курятина просто созданы друг для друга. Не отказывайте себе в удовольствии", – комментирует рецепт клубничного салата с курицей диетолог.

Клубничный салат с мясом курицы

Ингредиенты: отварной курятины – 200 г, клубника – 450 г, сыр фета – 100 г, шпинат свежий молодой – 200 г, оливковое масло, соль, перец – по вкусу.

Как приготовить клубничный салат с мясом курицы

Мясо нужно нарезать ломтиками толщиной около 1 см. После этого клубнику тщательно помойте, просушите и удалите листья. Нарежьте ее тонкими ломтиками. Шпинат промойте и просушите. Сыр нужно размять вилкой.

После этого выложите мясо, клубнику и шпинат в широкое блюдо. Посолите, поперчите и брызните оливковым маслом.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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