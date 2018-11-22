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      Клубы АПЛ устроили демарш из-за вероятного нововведения

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      Британские клубы против планов Футбольной ассоциации ужесточить лимит на легионеров из-за Brexit
      Британские клубы против планов Футбольной ассоциации ужесточить лимит на легионеров из-за Brexit / zimbio.com

      Английские и шотландские клубы выступили против планов Футбольной ассоциации ужесточить лимит на легионеров из-за Brexit.

      Клубы АПЛ, Футбольной лиги Англии (EFL), очто бъединяет Чемпионшип и английскую лигу 1 и лигу 2, а также клубы шотландской профессиональной футбольной лиги в коллективном заявлении дали понять, что не хотят, чтобы Brexit ослабил их.

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      Об этом сообщает The Independent.

      Brexit не должен быть использован для ослабления команд в британском футболе или для того, чтобы мешать клубам подписывать иностранных футболистов,
      – говорится в заявлении.

      Как известно, FA планирует уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций независимо от выхода Великобритании из Европейского союза.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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