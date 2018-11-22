Клубы АПЛ устроили демарш из-за вероятного нововведения

Английские и шотландские клубы выступили против планов Футбольной ассоциации ужесточить лимит на легионеров из-за Brexit.

Клубы АПЛ, Футбольной лиги Англии (EFL), очто бъединяет Чемпионшип и английскую лигу 1 и лигу 2, а также клубы шотландской профессиональной футбольной лиги в коллективном заявлении дали понять, что не хотят, чтобы Brexit ослабил их.

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Об этом сообщает The Independent.

Brexit не должен быть использован для ослабления команд в британском футболе или для того, чтобы мешать клубам подписывать иностранных футболистов,

– говорится в заявлении.

Как известно, FA планирует уменьшить допустимое количество иностранцев в заявке из 25 человек на сезон с 17 до 13 позиций независимо от выхода Великобритании из Европейского союза.