Клубы Михайлюка и Леня уступили в матчах НБА: видео

Состоялось очередные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием украинских баскетболистов. "Милуоки Бакс" разгромили "Атланту Хоукс". В другом матче "Лос-Анджелес Лейкерс" уступили "Нью-Йорк Никс".

"Милуоки" - "Атланта" 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33)

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Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл 21 минуту в выездном матче против "Милуоки", в котором его команда проиграла со счетом 112:144.

Наш легионер за отведенное игровое время отличился 12 очками (3/5 двухочковых, 1/3 трехочковых, 3/9 штрафных), 8 подборами (2 в нападении), 3 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом при 1 фоле и 3 потерях .

Видеообзор матча Милуоки – Атланта

"Лейкерс" – "Нью-Йорк" 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33)

Не смогли одержать домашнюю победу в матче против "Нью-Йорка" и "Лейкерс" Святослава Михайлюка, которые без Лерона Джеймса и Кайла Кузьмы проиграли со счетом 112:119.

Украинский защитник Лейкерс сыграл 11 минут, набрал 3 очка (1/4 трехочковых) и сделал 1 перехват, допустив 1 потерю.

Видеообзор матча Лейкерс – Нью-Йорк

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