КМВА назвала самые загрязненные минами и снарядами районы Киева

В Киеве есть ряд парков, которые небезопасно посещать. Все потому, что там остаются мины, неразорванные снаряды и бомбы.

Во время активных боевых действий возле Киева некоторые территории заминировали. Мины разбросали российские кафиры, а также Вооруженные Силы Украины для обороны столицы.

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В результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины,

– рассказали в КМВА.

Где осталось больше мин

в районе Пущи-Водицы,

возле Виноградаря,

в районе Святошинского лесопаркового хозяйства,

на автомобильных дорогах в направлении Житомира и Вышгорода.

Какие скверы и парки лучше не посещать

Дарницкий район : скверы "Привокзальный", "Григоренко";

: скверы "Привокзальный", "Григоренко"; Днепровский район: парк вдоль улицы Малышко и парк Попудренко;

парк вдоль улицы Малышко и парк Попудренко; Соломенский район : юго-западная часть парка Защитников Украины;

: юго-западная часть парка Защитников Украины; Деснянский район: парки "Киото", "Деснянский", "Муромец", имени Шухевича, парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича;

парки "Киото", "Деснянский", "Муромец", имени Шухевича, парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича; Голосеевский район: лесопарк вдоль улицы Кайсаровой;

лесопарк вдоль улицы Кайсаровой; Шевченковский район: скверы "Мюнхенский", Довнар-Запольского, на Подольском спуске, парки "Нивки", "Бабий Яр", "Сырецкий Гай", Воздухофлотский путепровод, парк на склонах Смородинского спуска;

скверы "Мюнхенский", Довнар-Запольского, на Подольском спуске, парки "Нивки", "Бабий Яр", "Сырецкий Гай", Воздухофлотский путепровод, парк на склонах Смородинского спуска; Святошинский район: парки "Юность" имени Феодоры Пушиной, бульвар Академика Вернадского, сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской;

парки "Юность" имени Феодоры Пушиной, бульвар Академика Вернадского, сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской; Оболонский район: скверы на углу проспекта Оболонского и улицы Тимошенко, имени Архипенко, на Минской площади, а также на углу проспекта Минского и улицы Кондратюка;

скверы на углу проспекта Оболонского и улицы Тимошенко, имени Архипенко, на Минской площади, а также на углу проспекта Минского и улицы Кондратюка; Подольский район: скверы и Петровцы и проспект Правды, парк "Кинь-Грусть".

Специалисты продолжают обнаруживать взрывоопасные предметы в парках столицы. Именно поэтому граждан просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в вышеперечисленных парках и скверах.

Заметим, что в Киеве запрещено заезжать автомобилями на территорию лесохозяйств. Исключение являются те ситуации, когда транспортные средства используют для лесохозяйственной цели.

Смотрите мощное видео, как спасатели уничтожают боеприпасы в Киевской области:

К теме смотрите видео о том, как россияне стреляют по Украине из всех видов оружия:

Ни в коем случае не поднимаете и не прикасайтесь к подозрительным предметам. Обо всех найденных взрывоопасных предметах сообщайте на горячую линию 101.