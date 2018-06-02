КНДР хочет, чтобы за пребывание их лидера в отеле Сингапура заплатило другое государство

Организаторы саммита с участием президентов США и Северной Кореи столкнулись с проблемой оплаты за отель в Сингапуре. Там во время предстоящего мероприятия 12 июня должен проживать глава КНДР Ким Чен Ын.

Об этом информирует The Washington Post.

Читайте также: Трамп призвал уволить телеведущую за нецензурную брань в отношении его дочери Иванки

Отмечается, что Северная Корея высказала желание, чтобы за номер в отеле Fullerton, где одна ночь стоит 6 тысяч долларов, заплатило другое государство.

В свою очередь в США заявили, что могут заплатить за проживание Ким Чен Ына, однако переживают, что такой шаг может обидеть Северную Корею. Организаторы со стороны главы Белого дома планируют обратиться к Сингапуру с просьбой профинансировать проживание северокорейской делегации.

Добавим, что в Сингапуре уже подтвердили свою готовность взять на себя часть финансовых затрат, если саммит США – КНДР таки будут проходить на территории их страны.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Вашингтон и Пхеньян не смогли скоординировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.