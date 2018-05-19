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КНДР не допустила журналистов из Южной Кореи на закрытие ядерного полигона

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Южнокорейским журналистам, которые хотели освещать демонтаж ядерного полигона в КНДР, отказали в визах
Южнокорейским журналистам, которые хотели освещать демонтаж ядерного полигона в КНДР, отказали в визах / nymag.com

Власти Северной Кореи отказала журналистам из Южной Кореи в освещении закрытия ядерного полигона в Пхунгери.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по объединению.

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Отмечается, что в Южной Корее попытались через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла.

До этого Пхеньян приглашал четырех репортеров для освещения закрытия ядерного полигона Пхунгери.

Напомним, власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

 

Теги: журналисты Новости политики Ядерная безопасность Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
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