КНДР не допустила журналистов из Южной Кореи на закрытие ядерного полигона

Власти Северной Кореи отказала журналистам из Южной Кореи в освещении закрытия ядерного полигона в Пхунгери.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по объединению.

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Отмечается, что в Южной Корее попытались через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла.

До этого Пхеньян приглашал четырех репортеров для освещения закрытия ядерного полигона Пхунгери.

Напомним, власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.