05:14
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      КНДР объявила о провале переговоров по ядерному разоружению с Соединенными Штатами

      13 Читати новину українською
      Переговоры о ядерном разоружении зашли в тупик
      Переговоры о ядерном разоружении зашли в тупик / CNN

      Глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по ядерному разоружению провалились, и обвинил в этом Вашингтон.

      Представитель переговорной группы КНДР добавил, что в стране разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров, сообщает Yonhap.

      Интересно: Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли мировые к ядерной войне

      Переговоры не оправдали наших ожиданий, они сорвались. Мы очень недовольны. Соединенные Штаты не исключили свою старую позицию. Мы дали четко понять США, какой метод расчета нужен и предоставили им достаточно времени, но Штаты пришли на переговоры с пустыми руками, и это прекрасно демонстрирует, что они не готовы решать вопросы,
      – заявил Гил.

      Представитель Северной Кореи объяснил, что КНДР может начать переговоры по поводу следующей фазе денуклеаризации только в том случае, если Соединенные Штаты "дадут искренний ответ на предыдущие меры КНДР", такие как введенный мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.

      Он также добавил, что дальнейшие переговоры между странами прекращаются до конца 2019 года.

      Напомним, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после провала второго саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 году в Ханое.

      Тогда итогового соглашения Трамп и Ким Чен Ын так и не подписали. В июне Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Тогда было объявлено о продолжении переговоров по ядерному разоружению, однако, похоже сейчас ситуация таки окончательно усложнилась.

      blog_ava
      Это не нравится полякам, – Вятрович объяснил, почему разгорелся конфликт с Украиной
      5 октября
      233
      Автор: Михаил Года
      Теги: КНДР Ядерная безопасность Новости США Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите
      5 октября , 22:45 Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите
      481
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 октября , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 918
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      5 октября , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 328
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      5 октября , 19:01 Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      Ірина Кошанська 6915
      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      5 октября , 19:00 Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      Повернись живим 2331
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук