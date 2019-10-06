КНДР объявила о провале переговоров по ядерному разоружению с Соединенными Штатами

Глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по ядерному разоружению провалились, и обвинил в этом Вашингтон.

Представитель переговорной группы КНДР добавил, что в стране разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров, сообщает Yonhap.

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Переговоры не оправдали наших ожиданий, они сорвались. Мы очень недовольны. Соединенные Штаты не исключили свою старую позицию. Мы дали четко понять США, какой метод расчета нужен и предоставили им достаточно времени, но Штаты пришли на переговоры с пустыми руками, и это прекрасно демонстрирует, что они не готовы решать вопросы,

– заявил Гил.

Представитель Северной Кореи объяснил, что КНДР может начать переговоры по поводу следующей фазе денуклеаризации только в том случае, если Соединенные Штаты "дадут искренний ответ на предыдущие меры КНДР", такие как введенный мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Он также добавил, что дальнейшие переговоры между странами прекращаются до конца 2019 года.

Напомним, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после провала второго саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 году в Ханое.

Тогда итогового соглашения Трамп и Ким Чен Ын так и не подписали. В июне Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Тогда было объявлено о продолжении переговоров по ядерному разоружению, однако, похоже сейчас ситуация таки окончательно усложнилась.