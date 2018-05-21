КНДР озвучила сумму за каждого журналиста, который хочет осветить демонтаж ядерного полигона
За каждого зарубежного журналиста, которого направят на освещение процесса демонтажа испытательного ядерного полигона в Пунгери, КНДР требует выплатить 10 тысяч долларов США.
Об этом пишет Korea Times.
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"Северная Корея требует от каждого иностранного репортера заплатить по 10 тысяч долларов США за визу для освещения запланированного демонтажа испытательного ядерного полигона в городе Пунгери", – говорится в сообщении.
Церемония демонтажа полигона планируется между 23 и 25 мая. Как сообщает издание, КНДР пригласила неопределенное количество журналистов из Южной Кореи, США, Китая, России и Великобритании на церемонию закрытия полигона.
Источник: 24 Канал
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