КНДР озвучила сумму за каждого журналиста, который хочет осветить демонтаж ядерного полигона

За каждого зарубежного журналиста, которого направят на освещение процесса демонтажа испытательного ядерного полигона в Пунгери, КНДР требует выплатить 10 тысяч долларов США.

Об этом пишет Korea Times.

Читайте также: Американские военные самолеты изменили маршрут из-за угроз КНДР, – СМИ

"Северная Корея требует от каждого иностранного репортера заплатить по 10 тысяч долларов США за визу для освещения запланированного демонтажа испытательного ядерного полигона в городе Пунгери", – говорится в сообщении.

Церемония демонтажа полигона планируется между 23 и 25 мая. Как сообщает издание, КНДР пригласила неопределенное количество журналистов из Южной Кореи, США, Китая, России и Великобритании на церемонию закрытия полигона.