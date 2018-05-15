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КНДР возмутили военные учения Южной Кореи и США: государство отменило официальную встречу

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КНДР отменила официальную встречу с Южной Кореей из-за военных учений с США
КНДР отменила официальную встречу с Южной Кореей из-за военных учений с США / qha.com.ua

Северная Корея отменила официальную встречу с Южной Кореей из-за того, что страна проводит совместные военные учения с США. В КНДР возмущены такой "провокацией".

Северная Корея заявила, что отменяет переговоры высокого уровня с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, передает Yonhap.

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Представители КНДР заявили, что военные учения Южной Кореи при участии ВМС США является ничем иным, как репетицией для вторжения в их страну и провокацией в условиях потепления отношений между Кореями.

По информации СМИ, переговоры между двумя Кореями на высоком уровне должны были состояться 16 мая в демилитаризованной зоне в деревне Пханмунджом.

Напомним, 27 апреля состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Состоялась она в деревне Пханмуджом и была посвящена установлению мира и прекращению любых враждебных действий друг к другу.

Теги: Новости США Новости политики Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
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