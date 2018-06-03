Книга "Секс. Наркотики. Бог" стала самой дорогой в Украине

В Украине книга Дмитрия Шерембея "Секс. Наркотики. Бог" стала рекордно дорогой в Украине. Ее стоимость составляет около 1,7 миллионов гривен.

Книгу презентовали в среду, 30 мая, в Киеве на VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал".

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Эта книга весит 650 граммов. Она стоит 65 тысяч долларов. Если бы это были нелегальные наркотики, которые сегодня находятся в обороте, это была бы их цена на улице. И в любом случае, на этом бы зарабатывали другие системы. В легальном мире программы помощи наркозависимым обходятся в тысячи раз дешевле, чем у нас. И мы создали символ легального оборота,

– рассказывает автор.

Автор книги Дмитрий Шерембей – общественный активист, правозащитник, председатель правления Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.

В своей скандальной книге, он описал большинство неудобных тем, о которых неудобно говорить в обществе, такие как СПИД, наркотики и аборты. "Сегодня в Украине невозможно купить что-то нелегальное, чтобы вас потом не преследовали", – отмечает автор.

Дмитрий Шерембей отметил, что это не маркетинговый ход .

"Мы приняли ту допустимую дозу веществ и добавили к общему объему чернил. Таким образом, вы впервые в Украине можете легально купить, хранить и передавать наркотики. Это демонстрация того, как может выглядеть легальный мир, то что не нарушает никаких законов", – добавил он.

Презентация книги "Секс. Наркотики. Бог"

К примеру, в книжном Интернет-магазине Yakaboo можно с 10 июня заказать книгу за 1 699 999 гривен.



Yakaboo / Скриншот