Книга "Секс. Наркотики. Бог" стала самой дорогой в Украине
В Украине книга Дмитрия Шерембея "Секс. Наркотики. Бог" стала рекордно дорогой в Украине. Ее стоимость составляет около 1,7 миллионов гривен.
Книгу презентовали в среду, 30 мая, в Киеве на VІII Международный фестиваль "Книжный Арсенал".
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Эта книга весит 650 граммов. Она стоит 65 тысяч долларов. Если бы это были нелегальные наркотики, которые сегодня находятся в обороте, это была бы их цена на улице. И в любом случае, на этом бы зарабатывали другие системы. В легальном мире программы помощи наркозависимым обходятся в тысячи раз дешевле, чем у нас. И мы создали символ легального оборота,
– рассказывает автор.
Автор книги Дмитрий Шерембей – общественный активист, правозащитник, председатель правления Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.
В своей скандальной книге, он описал большинство неудобных тем, о которых неудобно говорить в обществе, такие как СПИД, наркотики и аборты. "Сегодня в Украине невозможно купить что-то нелегальное, чтобы вас потом не преследовали", – отмечает автор.
Дмитрий Шерембей отметил, что это не маркетинговый ход .
"Мы приняли ту допустимую дозу веществ и добавили к общему объему чернил. Таким образом, вы впервые в Украине можете легально купить, хранить и передавать наркотики. Это демонстрация того, как может выглядеть легальный мир, то что не нарушает никаких законов", – добавил он.
Презентация книги "Секс. Наркотики. Бог"
К примеру, в книжном Интернет-магазине Yakaboo можно с 10 июня заказать книгу за 1 699 999 гривен.
Yakaboo / Скриншот
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