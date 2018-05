Книжный Арсенал 2018: полная программа литературного фестиваля

Литературный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году пройдет в Киеве уже в восьмой раз. Фестиваль продлится с 30 мая по 3 июня в "Мыстецком Арсенале". Программа "Книжного Арсенала" 2018 и интересные мероприятия, которые нельзя пропустить, – далее в материале.

Книжный Арсенал 2018 – это интеллектуальное событие страны, которое объединяет литературу и искусство. В рамках фестиваля "Мыстецкий Арсенал" посетят около 200 украинских писателей и 75 гостей из 30 стран мира. Более 150 издательств и нишевых проектов представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы, художники – выставочные проекты.

Фокус-тема – "Проект будущего"



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: проект будущего

Если в прошлые годы на фестивале говорили о литературе в годы войны, а также о смехе во времена кризиса, то в этом году кураторская команда фестиваля предлагает заглянуть в будущее.

О чем человечество мечтает дальше? Каким будет будущий мировой уклад, какие шансы у демократии перед лицом гибридных вызовов? Как противостоять дегуманизации во времена перемен? Способны ли современные технологии создать (сверх)человека? – на эти и другие вопросы будут искать ответы во время фестиваля.

На фестивале представят специальные проекты, связанные с современными технологиями, изменениями в читательских практиках, новыми возможностями для созерцания, ощущения, переживания и проживания историй. Сочетания сторителлинга, VR и иллюстраций будут воплощены в проекте "Out of Sight" (Нидерланды), Goethe-Institut совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой презентует "Перевоплощение" Франца Кафки в виртуальной реальности, а экскурсия по виртуальным помещениям модернизированной киевской библиотеки им. М.Костомарова с помощью VR-очков даст возможность представить публичные пространства будущего.

Одной из заметных локаций фестиваля станет "Кафе будущего" (совместно с научно-популярным журналом "Куншт"), где кофе для посетителей будет готовить робот.

Международная программа



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: международная программа

Среди зарубежных гостей в этом году: эксперт ЮНЕСКО, директор Парижского института практической философии, один из самых известных в мире специалистов по детскому развитию Оскар Бренифье (Франция), поэт, переводчик и правозащитник, один из основателей Литовской Хельсинкской группы, профессор славянских языков и литератур в Йельском университете Томас Венцлова (Литва), яркий представитель одновременно хорватской и боснийской литератур Миленко Ергович (Босния и Герцеговина), президент Американской ассоциации литературных переводчиков Арон Ажи (США), президент исландского PEN-клуба, известный исландский писатель Сйон, ведущий израильский автор Меир Шалев (Израиль), одна из самых заметных итальянских писательниц Франческа Меландри (Италия), всемирно известная писательница, эссеистка и журналистка Славенка Дракулич (Хорватия-Швеция).

Специальный гость "Книжного Арсенала" – Братиславский книжный фестиваль (BRaK). Под кураторством Петера Михалека (Словакия), BRaK презентует в рамках фестиваля уникальную программу чтений, публичных бесед и мероприятий. Среди участников программы – один из самых заметных писателей молодого поколения Словакии Михал Гворецки, чья последняя книга "Тролль" готовится к изданию в украинском переводе.

Детская программа



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: детская программа

"Продолжение следует!" – так звучит тема детской программы. Участники программы будут говорить о том, какие книги есть сегодня и какие книги дети возьмут с собой и в завтрашний день. Именно такие книги, например, включены в уникальную коллекцию "Silent books" ("Молчаливые книги") Международного совета по детской и юношеской книге IBBY, которую покажут на "Книжном Арсенале" при поддержке Посольства Швейцарии в Украине. Представить коллекцию, историю ее собрания и одновременно показать новые модели сторителлинга приедет эксперт IBBY, старшая преподавательница Университета Глазго, ведущий специалист по детской литературе и чтению Эвелин Аризпе (Великобритания, Шотландия).

Специальные международные гости детской программы в этом году Ева Суссо, Эмилия Дзюбак, Гжегож Касдепке, Гюдрун Скреттинг и пр.

Впервые на фестивале секция "Детская книга" представлена автономно – в правом крыле Старого Арсенала, где будут работать стенды издательств детской и подростковой литературы и состоятся события Детской программы.

Музыкальная программа

В этом году программа представлена фестивалем Next sound, который пропагандирует развитие всего многообразия диджитал-искусства в сочетании с прогрессивной и экспериментальной музыкой, привлечением органов чувств, и состоится при участии музыкантов из Франции, Германии, Австрии, Украины.

Next Sound – фестиваль, который действует на постоянной основе с 2013 года. Появление Next Sound как специфического явления в культурной формации современной Украины спровоцировано засильем поп-направлений в медийном пространстве, необходимостью напомнить о свободомыслии и свободе выбора. Next Sound не позиционируется как маргинальное или элитарное событие, это скорее способ ощущения музыки, который избавляет от клише и открывает качественно новый потрясающий опыт.

Среди гостей фестиваля Gangpol and Mit (FR) – музыкальный и графический дуэт, генерирующий мультипликационный мир, в котором живут шумные полигональные существа. Аудиовизуальный бестиарий, который развивается в этих удивительных локациях, где существует буйство разнообразных техник и DIY-приемов, обычно порождает образ абсурдного и апокалиптического измерения. Уже больше пятнадцати лет G&M создают и вносят свой виртуозный вклад в многочисленные мультимедийные проекты, включая живые выступления собственных виртуальных групп (The Thousand People Band), интерактивные деревянные скульптуры (La Boîte), аудиовизуальные концерты для взрослых (Kuala Lumpen French Institute) и детей (Carton Park) или webradio для детей (Radio Minus), обусловленные особым умением находить контакт с любой аудиторией. Презентуя себя как на местном, так и на международном уровне, группа гастролировала со своим AV-шоу по всей Европе, Азии, Южной Америке и за ее пределами.



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: Gangpol and Mit

Сюрпризом станет французско-немецкое трио Dictaphone, которое завораживает крутыми джазовыми слоу-мо битами, аналоговыми росчерками, гипнотическими ритмами и рафинированной электроникой, поражает постоянным самосовершенствованием в процессе каждого выступления буквально на глазах у слушателей. За два десятилетия своего существования Dictaphone выступали в более чем 20 странах с фестивальными выступлениями на Mutek, Transmediale, Unsound, Benicassim и другие.

Еще один гость – Stefan Juster (Jung An Tagen (AT)) – готов обратиться к нам в форме достаточно абстрактной электронной музыки – пуристских клубных звуков с будущим, которое стремительно приближается. В своих выступлениях артист тесно связан с конкретной визуальной грамматикой и работает в том числе с видеоартом, хотя перформативные работы исполнителя обычно сводятся исключительно к звуку.



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: Stefan Juster (Jung An Tagen (AT))

Звуковую палитру в рамках программы также дополнят украинские деятели музыкального авангарда, чье присутствие будет способствовать полной интеграции ментальных кодов, родству вкусов и максимально открытому обмену среди аудитории. Резиденты фестиваля готовы продемонстрировать стремительную эволюцию музыкальной среды Украины.

Профессиональная программа



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: профессиональная программа

Кластер EUNIC Украина, в который входят культурные центры европейских стран, при поддержке программы ЕС Culture Bridges презентует на "Книжном Арсенале" профессиональную платформу "Booking the Future/Бронь на будущее", куратором которой выступит Оля Жук. Игра слов в названии программы резонирует с футуристической темой нынешнего "Книжного Арсенала" и имеет целью очертить глобальные и локальные тренды, инновации и прогнозы. Как трансформируются читательские привычки и ожидания; как сегодня издатели в разных странах "бронируют" место для своего бизнеса в будущем, на что рассчитывают и как адаптируются?

Также будет действовать зона для переговоров между украинскими и иностранными издателями, литагентами, переводчиками и руководителями книжных институтов — в сотрудничестве с Украинским институтом книги.

Специальные тематические площадки



Книжный Арсенал 2018 в Киеве: специальные тематические площадки

При содействии Киево-Могилянской бизнес-школы во второй раз на "Книжном арсенале" будет действовать интеллектуальная платформа, где управленцы встретятся, чтобы поделиться бизнес-мудростью, подискутировать о модели будущего и учиться создавать качественные управленческие решения для его достижения. В этом году тема звучит "Творцы будущего", а во время самой программы состоятся разговоры по случаю презентации книг об ответственном лидерстве и управлении.

Среди других акцентов – благотворительные, перформативные проекты, выставки иллюстраций, шрифтовые мастерские, печатные технологии, арт-инсталляции, кинопоказы. Мы продолжаем тему шрифтовой политики (совместно с АРТ и я), нестандартного осмысления собственного опыта во времена перемен ("Club of creative philosophy") и выясним, способны ли фантасты предвидеть будущее (специальный проект "#тижфантаст").

Визуальные проекты и выставки

"Книжный Арсенал" как проект "Мыстецького Арсенала" ежегодно уделяет особое внимание визуальному компоненту – от стиля до самых свежих дизайнерских тенденций. В частности, в третий раз объявлен "Конкурс на лучший книжный дизайн".

О визуальной книге, украинских изданиях про искусство, фотокнигах, артбуках будут дискутировать на событиях, организованных совместно с проектом Павла Гудимова и Дианы Клочко "Украинская визуальная книга". А на выставке "Metropolis. Прошлые утопии будущего" будут представлены взгляды визионеров в плоскости архитектуры, изобретений, кино. В частности, проекты реконструкции Киева, которые принадлежат украинским архитекторам "сталинского" периода. Особое внимание уделено работам Якова Чернихова – архитектора, новатора конструктивизма, мастера визуализации уровня Джованни Баттиста Пиранези. Его книга 1933 года "101 фантазия" раскрывает мощность масштабов утопического видения "форм" будущего.

Кроме того, будут представлены выставочные проекты от Клуба иллюстраторов Pictoric, "Визуальные метафоры. Дальше будет" от кафедры графического дизайна Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, "Правила Буравчика" от авторской художественной студии Aza Nizi Maza.

Подробно ознакомиться с программой "Книжного Арсенала" на каждый день можно по ссылке.