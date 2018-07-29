Княгиня Монако Шарлен поразила всех роскошным платьем "русалки" от Versace: фото
Жена князя Монако Альбера II Шарлен входит в список самых стильных титулованных особ. На юбилейный, 70-й бал Красного креста в Монако 40-летняя Шарлен выбрала облегающее блестящее платье от Versace.
Бал Красного креста в Монако, который стал главным светским событием Европы, основан в 1948 году с целью сбора средств на оказание медицинской помощи пострадавшим в результате военных конфликтов мирным жителям. Его посещали множество легендарных звезд кино и эстрады.
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Роскошная княгиня Шарлен поразила всех гостей своим ярким "морским" образом. Ее платье расшито сотней кристаллов Swarovski и имитирующий хвост русалки.
Княгиня Шарлен / Getty
Княгиня Монако выбрала макияж в холодных оттенках: лишь тени серебряных цветов, а также никакой помады и румян.
Княгиня Шарлен / Getty
Кроме того, серебряный клатч удачно подчеркнул образ "русалки".
Княгиня Шарлен / Getty
Для мероприятия князь Монако Альбер II выбрал светло-бежевый классический смокинг, белую рубашку, черные брюки и красный галстук-бабочку.
Княгиня Шарлен и князь Альбер II/ Getty