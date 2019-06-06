Князев объяснил, почему не ушел с поста главы Нацполиции после убийства ребенка под Киевом

Председатель Национальной полиции Сергей Князев признался, что думал о возможности уйти в отставку с должности после того, как в Переяславе-Хмельницком подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок погиб и в преступлении подозревают 2 полицейских.

Накануне глава МВД Арсена Аваков твердо заявил, что ни он, ни Князев в отставку не пойдут.

"Я – офицер. Да. Но это самый легкий путь уйти от ответственности", – ответил Князев на вопрос ведущей программы "Право на власть", не думал ли он об отставке.

Председатель Нацполиции рассказал, что сотни раз выезжал на смерти людей, видел убитых и искалеченных. Все полицейские ставят перед собой одну главную задачу – быстрее, лучше собрать доказательства, установить убийц, преступников. Собрав доказательства, направить все свои усилия для того, чтобы дело было доведено до логического завершения, чтобы суд мог вынести законный приговор и наказать виновных, пояснил Князев.

При этом на вопрос о том, как он чувствует себя из-за убийства 5-летнего мальчика, глава Нацполиции ответил, что он чувствует стыд и ярость.

Новость дополняется...