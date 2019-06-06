23:03
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Князев объяснил, почему не ушел с поста главы Нацполиции после убийства ребенка под Киевом

      19 Читати новину українською
      Сергей Князев объяснил, почему не пошел в отставку
      Сергей Князев объяснил, почему не пошел в отставку / File.liga.net

      Председатель Национальной полиции Сергей Князев признался, что думал о возможности уйти в отставку с должности после того, как в Переяславе-Хмельницком подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок погиб и в преступлении подозревают 2 полицейских.

      Накануне глава МВД Арсена Аваков твердо заявил, что ни он, ни Князев в отставку не пойдут.

      "Я – офицер. Да. Но это самый легкий путь уйти от ответственности", – ответил Князев на вопрос ведущей программы "Право на власть", не думал ли он об отставке.

      Председатель Нацполиции рассказал, что сотни раз выезжал на смерти людей, видел убитых и искалеченных. Все полицейские ставят перед собой одну главную задачу – быстрее, лучше собрать доказательства, установить убийц, преступников. Собрав доказательства, направить все свои усилия для того, чтобы дело было доведено до логического завершения, чтобы суд мог вынести законный приговор и наказать виновных, пояснил Князев.

      При этом на вопрос о том, как он чувствует себя из-за убийства 5-летнего мальчика, глава Нацполиции ответил, что он чувствует стыд и ярость.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Список в роддом: что нужно взять с собой
      сегодня
      10800
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости политики Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Полиция Сергей Князев
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      сегодня , 22:23 Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      155
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      сегодня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1117
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      80
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      сегодня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 279
      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      сегодня , 19:01 Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      Ірина Поліщук 291
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук